Sabato 13 Luglio 2024, alle ore 18:30, nella sede de Le Fabbriche – Fondazione Orestiadi, (Via San Francesco, 1) sarà celebrato l’81° anniversario dei bombardamenti su Agrigento. L’ANVCG, Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra APS, sezione provinciale di Agrigento, promuove un momento di riflessione e di ricordo. Attraverso le varie attività organizzate, l’ANVCG spera di offrire un’opportunità per comprendere meglio gli eventi del passato e per valorizzare la pace e la memoria storica nella società contemporanea.

Il presidente provinciale dell’ANVCG, Dott. Giuseppe Scimè, invita tutta la comunità agrigentina a partecipare a questa importante ricorrenza, sottolineando il valore di mantenere viva la memoria storica per costruire un futuro migliore.

La commemorazione avrà inizio alle 18:30 con la deposizione di una corona di fiori in memoria delle vittime civili di guerra davanti alla stele collocata nella facciata della Chiesa dell’Immacolata. Questo momento solenne sarà seguito da un seminario alle 19:00, che si terrà a “Le Fabbriche”, luogo simbolo dei fatti storici. Il seminario vedrà la partecipazione di diverse personalità:

-Giuseppe Scimè, Presidente della sezione provinciale ANVCG di Agrigento, che aprirà il seminario con un discorso di benvenuto.

– Calogero Pumilia, Presidente della Fondazione Orestiadi, offrirà una panoramica storica dell’evento e delle sue conseguenze sulla comunità agrigentina.

– Beniamino Biondi, Direttore de “Le Fabbriche”, discuterà l’importanza della memoria storica e il ruolo delle istituzioni culturali nel preservarla.

– Paolo Cilona, Saggista, presenterà un’analisi critica degli eventi del 1943 e della loro rilevanza per la comprensione della storia contemporanea.

Il convegno sarà introdotto e coordinato dalla giornalista Giovanna Neri, che guiderà le discussioni e modererà gli interventi.

A conclusione dei lavori, ai partecipanti verrà offerto un aperitivo rinforzato, un momento conviviale che offrirà l’opportunità di riflettere ulteriormente sugli argomenti trattati. Inoltre, sarà possibile visitare gratuitamente la mostra antologica di Franco Fasulo, una eccezionale esposizione che raccoglie opere significative legate al territorio.

L’ANVCG, attraverso questa manifestazione di commemorazione intende onorare la memoria delle vittime civili dei bombardamenti del 1943, ma anche sensibilizzare la comunità sull’importanza della pace e della solidarietà. L’evento rappresenta un’occasione per ricordare il passato e per promuovere valori di unità e collaborazione tra i cittadini.