Potenza. Martedì 17 si svolgerà il V° Congresso Ugl Basilicata

Tutto pronto per il V° Congresso Confederale Regionale della Ugl Basilicata. Sarà la Sala Consiliare ‘A’ della Regione Basilicata in Via Verrastro di Potenza ad ospitare il prossimo 17 ottobre, l’appuntamento per il rinnovo delle cariche dirigenziali sindacali in un momento di confronto democratico, di tesi progettuali: si parlerà di lavoro, di nuovi lavori nella società che cambia e nuovi saperi, di formazione, di digitalizzazione, di diritti, che accompagneranno la vita di ogni lavoratore, di lotta alle discriminazioni, di politiche di genere, di ambiente e di sicurezza sui luoghi di lavoro, di nuove idee, di partecipazione e, soprattutto, del futuro da costruire sotto lo slogan ‘Io Sostengo #lavorarepervivere’.

Ricco il programma e tanti gli ospiti: a partire dalle ore 09.00, sarà dato spazio per l’interessante contributo e confronto dedicato ai tanti temi di stretta attualità. Tra gli interventi ci sarà quello del Sindaco di Potenza Mario Guarente, del Vice Sindaco di Potenza e Consigliere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Michele Napoli, del Vicepresidente della Giunta e Assessore alla Salute della Regione Basilicata Francesco Fanelli, dell’Amministratore Unico della Società Energetica Lucana Luigi Modrone, del Consigliere Regionale e Presidente del Gruppo Fratelli d’Italia Tommaso Coviello, del Consigliere Regionale del Gruppo misto Gino Giorgetti e prevista, inoltre, la partecipazione di altre personalità politiche, industriali e datoriali. Il Congresso Ugl Basilicata, rappresenterà l’occasione per confrontarsi con gli iscritti e per costruire insieme il nuovo modello sindacale che affronterà bene il viaggio nel futuro del lavoro lucano, dove serve sostegno ai lavoratori e alle imprese. Parteciperanno all’evento il Segretario URL Basilicata Florence Costanzo, i segretari delle Utl Potenza e Matera Giuseppe Palumbo e Pino Giordano, il Segretario Nazionale della Ugl Metalmeccanici Antonio Spera e interverrà il Segretario Generale UGL, Paolo Capone, per parlare dei temi che riguardano l’occupazione, l’economia e il lavoro“.

