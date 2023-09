Lotteria Filantropica, arriva lo stop di Adm: “Raccolta somma irrisoria, non si procederà all’estrazione”

ROMA – L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha annunciato lo stop alla Lotteria Filantropica, la cui estrazione era prevista il 9 novembre. A stabilirlo, riporta Agipronews, è una determina firmata dal Direttore Giochi, Mario Lollobrigida, in cui si legge che “la Fondazione Lotteria Filantropica Italia Ente Filantropico ha rilevato una raccolta somma irrisoria tale da non poter seguito al sostegno delle progettualità in favore degli enti del Terzo settore”. Vista l’impossibilità di adempiere alle operazioni connesse alla Lotteria Italia, l’Agenzia “non procederà alla definizione delle misure per la regolamentazione delle operazioni di estrazione”.

La Lotteria Filantropica Italia era stata istituita a fine 2021 con lo scopo di finanziare progetti di utilità sociale diffusi in tutto il territorio nazionale, attivi in diversi ambiti, che generano lavoro e destinava l’intero ricavato, compreso il premio, a scopi filantropici. Quest’anno la vendita dei biglietti era partita a inizio febbraio.



condividi su: