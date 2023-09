Where is love? Enzo Farinella, conferenza ad Acireale. Si parlerà d’Irlanda, Terra di magia

di Mimma Cucinotta

Ad Acireale antica e monumentale cittadina della provincia di Catania risalente al XIV secolo, si parlerà d’Irlanda, terra di magia, attrattiva di tanti italiani, giovani e meno giovani.

È proprio di qualche anno fà, una visita culturale nella verde Irlanda, cui ha preso parte un parterre di cittadini appartenenti all’hinterland acese. Tra cui il Sen. Niccolò Grassi Bertazzi e la Presidente della FIDAPA Antonella D’Addato, promotrice mercoledì, 27 settembre, alle ore 17:00, nella Sala Stampa del Comune, di un evento culturale che avrà al centro una pagina illuminante ma poco nota della storia irlandese e inglese ma anche italiana ed europea oltre che ecclesiastica.

Ospite di eccezione della serata ad Acireale il professor Enzo Farinella, esperto di storia medievale irlandese.

Un invito rivolto dalla dottoressa Antonella D’Addato, giunta quasi al termine del proprio incarico alla guida dell’ associazione culturale tra le più prestigiose in Italia, la quale ha inteso dedicare particolare attenzione all’opera missionaria del monachesimo d’Irlanda attraverso un approfondimento mirato alla conoscenza del “Contributo culturale dei monaci medievali irlandesi all’Europa e all’Italia”, nel periodo immediatamente successivo la caduta dell’Impero Romano nel 476 d.C..

Un percorso storico denso di particolari e poco conosciuto per il quale la presidente FIDAPA ha puntato su uno dei massimi ricercatori europei in materia: Enzo Farinella siciliano da cinquant’anni in terra irlandese già docente nell’Università di Dublino componente della Casa Comune Europea, di cui l’Irlanda fa parte dal 1973.

Al Prof. Enzo Farinella, chiediamo il motivo per il quale una importante pagina di storia irlandese emerga così poco nei dibattiti culturali?

EF: “La risposta richiede una valutazione articolata partendo dalla considerazione che i romani non conquistarono la Terra d’Irlanda e il patrimonio culturale fino ad un certo punto non fu intaccato.

La pagina più bella e gloriosa di questa storia va da S. Patrizio, l’Apostolo dell’Irlanda, vissuto tra il 385 e il 461, alla fine del secolo VIII, con le sue scuole, famose in tutta l’Europa e poi con il suo movimento di “Peregrinatio pro Christo”.

Le sue scuole hanno visto Re, Nobili e persone comuni, provenienti da ogni parte d’Europa, alla ricerca di sapere. Molti Re si sono serviti dell’opera dei monaci medievali irlandesi per la creazione di scuole palatine da cui sono sorte le varie Università europee. Tra questi, i Re inglese Adalbert invitò il suo maestro Sweeney di Ckonmacnoise ad assisterlo nella fondazione dell’Università di Oxford sull’esempio delle Scuole irlandesi, dove aveva studiato. In Francia La Sorbona di Parigi è nata dalla Scuola Palatina, diretta da Clemente e John Scotus Eriugena, due eminenti monaci irlandesi.

L’Università di Vienna, le Schottenschule e i Shottencloster si devono ad altri monaci irlandesi, in particolare a Clemente e Donaldus, nel 1365. Quest’ultimo firmò anche il charter dell’Università di Praga nel 1348. Sempre in Austria, i SS. Rupert e Virgilio fondarono la città di Salisburgo. Il Consiglio della Baviera inoltre, nel secolo VIII, dichiarò che il sistema scolastico introdotto da Virgilio, era il modo migliore per far progredire culturalmente i suoi abitanti. Nella vicina Svizzera S. Gallo fondò un centro di cristianità, famoso fino ai nostri giorni. E poi in Italia, S. Colombano fu l’Abate di Bobbio (Piacenza), il monastero che venne chiamato “Montecassino del Nord” per la sua importanza culturale, filosofica e di centro studi umanitari e classici. Colombano venne chiamato da Robert Schumann il Santo Protettore di quanti lavorano per un’Europa Unita e fu il primo grande europeista 200 anni prima di Carlo Magno.

Il movimento della “Peregrinatio pro Christo” poi diffuse cultura e cristianesimo in tutta l’Europa.

Purtroppo, a partire dall’inizio del secolo VIII, i vichinghi hanno distrutto gran parte di quanto i monaci irlandesi avevano costruito. In seguito, la dominazione inglese, durata per circa 800 anni, dal 1170 al 1921, ha cercato di cancellare ogni parvenza di cultura e vita irlandese.

Particolare attenzione è stata rivolta dai monaci irlandesi alla sacralità della vita. In che modo si è distinta la loro azione?

“I monaci medievali irlandesi hanno attenzionato la persona umana, come essere privilegiato ed unico, riscattando dalla schiavitù molti esseri umani.

Oltre, 1,300 anni fà l’Abate Adamnàn ebbe approvata una legge – “Lex Innocentium” – contro la violenza nei riguardi di donne e bambini in tempi di guerra. Forse un nuovo Adamnàn potrebbe oggi levare alta la voce contro la violenza sulle donne, come fanno due benemeriti centri di Acireale: Il Bucaneve e la Madonna della Tenda di Cristo che si battono per ridare dignità alla donna”.

Principi e valori fondamentali purtoppo calpestati e falcidiati da orrifiche azioni che riportano alla mente “Where is love” bellissimo brano del 2003 dal contenuto sociale dei Black Eyed Peas, gruppo musicale alternative hip hop statunitense, formatosi nel 1995 a Los Angeles. Dov’è l’amore? cantavano:

People killin’, people dyin’

Children hurt and you hearv them cryin’

Can you practise what you preach?

Or would you turn the other cheeck?

Father, father, father, help us

Send some guidance from above

Cause people got me, got me questionin’

Where is love

(Traduzione in italiano

Gente che uccide, gente che muore

Bambini feriti che piangono

Si può praticare quanto si predica?

O si può voltare l’altra guancia?

Papà, papà, papà, aiutaci

Mandaci una guida dall’alto,

Perché la gente mi ha preso, mi chiede

Dov’è l’amore?)

È questa una domanda che ci si può porre quando si vede un Putin che invade un paese pacifico o quando si sente un commento o un coro razzista. E quando si assiste all’imperversare egemonico degli Stati Uniti nel mondo e dunque in Europa in relazione all’attuale conflitto in Terra Ucraina per Il quale una corretta analisi geopolitica non può non considerare le influenze Nato in aree che, secondo lontani accordi del 1982 tra Washington e Mosca non sarebbero dovute divenire basi del North Atlantic Treaty Organization.

Alla conferenza curata dalla Presidente FIDAPA Antonella D’Addato ,oltre al Prof. Enzo Farinella, hanno già aderito il neo Sindaco Roberto Barbagallo, Enzo Di Mauro addetto alla Cultura cittadina, il Prof. Rosario Francesco Antonio Faraci dell’Università di Catania, membri della FIDAPA e altre personalità.

Da ricordare che negli scorsi anni, Acireale ha ospitato diverse delegazioni culturali irlandesi, ricevute dai Sindaci del tempo. Compresi massimi rappresentanti dei corpi diplomatici, tra cui l’Ambasciatore della Repubblica irlandese in Italia, Frank Cogan è stato accolto dal Sindaco Saro Sciuto, e l’Ambasciatore d’Italia in Irlanda, Lorenzo Tozzoli, ha ricevuto gli onori di casa dal Sindaco Basile.

Enzo Farinella, nato a Gangi in Sicilia, è sposato con Barbara; ha quattro figli: Santina, Gioacchino, Aisling ed Enzino Làszlò; e sei nipoti: James, Giulia, Franca, Skye, Olive-Elisa e Willow.Già docente di Antropologia filosofica nell’Università di Dublino, saggista e giornalista, ha collaborato con Radio Vaticana ed ANSA dall’Irlanda dove vive da cinquant’anni. Messaggero di Pace per le Nazioni Unite, Cavaliere della Repubblica Italiana, Priore d’Irlanda per l’Ordine Capitolare dei Cavalieri della Concordia, Membro dell’Accademia Zelantea, referente a Dublino dell’Associazione di Volontariato: I Cittadini contro le mafie e la corruzione, plurilaureato, è stato per 20 anni Addetto Culturale presso l’Istituto Italiano di Cultura di Dublino dove vive da cinquant’anni.

Molte le sue conferenze sui legami tra Italia e Irlanda e in particolare sul lavoro dei monaci irlandesi nelle varie nazioni europee in Europa e in USA.Alcuni dei suoi volumi :E-Books:Dall’Atlantico al Mediterraneo, Appstore Apple “New Life Book”,2015.At the Roots of the History of Europe: Amazon, 2017Italy and Ireland – Two Stars under the Sky of Europe –, Amazon, 2020Under the Sky of the ‘Fair’ Islands – Irish Pilgrims in Britain and Europe, Amazon, 2020In the Land of Tulips – Irish Pilgrims in Benelux and Europe, Amazon, 2020Born in Ireland, Lit up Austria, Irish monks and Pilgrims in Europe and Austria, Amazon 2021Time for Action – Bonds between Italy and Ireland, Amazon 2021.Born in Ireland, Lit up Switzerland – Irish monks in Europe and Switzrtland, Amazon, 2021.Born in the Emerald Ireland, Lit up the Black Forest – Irish Pilgrims in Europe and Germany, Amazon 2022.

Email: enzo.farinella@gmail.com

