BOCCIA A GIORNALE RADIO: “MIGRANTI? GOVERNO MELONI NON HA STRATEGIA. IL PD DARÀ UNA MANO

“È evidente che il governo Meloni non ha una strategia nazionale sulla vicenda migranti, ma dobbiamo sentirci tutti responsabili, nessuno rema contro”. Lo ha dichiarato Francesco Boccia al microfono di Francesco Borgonovo durante il programma “ZTL” su Giornale Radio.

“Il PD C’è per dare una mano: non siamo irresponsabili come lo sono stati loro, quelli che ora governano, quando erano all’opposizione – ha aggiunto Boccia –. Sulla pelle dei migranti non si lucrano voti: se ci fossero stati loro all’opposizione direbbero che questi sono i dati più alti dal 2016 ad oggi. Ma è inutile fare gli statistici, dobbiamo affrontare un fenomeno storico che è il più grande di tutti”.

condividi su: