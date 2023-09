NY CANTA, Maimone (America Oggi): “Claudio Cecchetto è una garanzia per il successo del NY CANTA. La musica italiana unifica territori lontani”

L’ 8 ottobre 2023, nel

New York, 2 settembre 2023 – America Oggi, quotidiano molto diffuso negli Stati Uniti, rivolto ai cittadini italo-americani, con America Oggi Tv, comunica che è media partner della quindicesima Edizione del NYCanta, Festival della Musica italiana di New York, un format di proprietà esclusiva dell’Associazione Culturale Italiana di New York (www.associazioneny.com).

A darne la notizia è stato il giornalista Biagio Maimone, corrispondente dall’Italia del quotidiano nonché Direttore della Comunicazione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2024:

“America Oggi si rivolge alla comunità italiana che vive negli Stati Uniti, che rappresenta un esempio per l’intera umanità, in quanto foriera di progresso ed emancipazione.

America Oggi, attraverso le sue pagine, ha saputo creare un legame indissolubile tra l’Italia e gli italiani che vivono in America, affinché essi, pur vivendo lontani dalla terra delle proprie origini, potessero sentirne la vicinanza calda e affettuosa, respirare il profumo delle loro splendide terre fiorite e verdeggianti, del loro mare e l’afflato primigenio della loro cultura umana, che – non a caso – si è diffusa in tutto il mondo” ha dichiarato Biagio Maimone,il quale ha sottolineato:

“Il quotidiano America Oggi ha veicolato cultura e tradizioni della nazione italiana, di cui ha fatto conoscere l’amore per l’arte e la bellezza che essa ha sprigionato e sprigiona, vigorosa a tal punto da raggiungere ogni angolo della terra.

La finalità prioritaria del Festival della Musica Italiana di New York è voler essere espressione della cultura italiana, di cui le comunità italiane nel mondo sono testimonianza viva, promuovendo, altresì, i temi più rilevanti che la connotano, finalità connesse con quelle proprie del quotidiano America Oggi.

Claudio Cecchetto, Presidente di Giuria dell’attuale edizione del NY CANTA, per la sua prestigiosa esperienza, la sua rilevante professionalità e la sua straordinaria creatività costituisce una garanzia certa per il successo della manifestazione.

Grazie al suo contributo creativo il Festival acquisirà maggior notorietà e apprezzamento nel settore musicale.

Michele Zarrillo e Iva Zanicchi, ospiti illustri, molto apprezzati in Italia, sicuramente offriranno un notevole contributo artistico all’evento”

Molto rilevante è il valore attribuito alla musica che rimanda allo stile del #VIVEREALLITALIANA.

Il patrimonio artistico italiano viene, in tal modo, valorizzato e diviene, nel contempo, patrimonio di coloro che ne sono affascinati.

Maimone ha aggiunto: “La canzone italiana è stata e vuole continuare ad essere testimonianza di una forma di creatività che unifica territori lontani, avvinti dalle note musicali di una nazione che pone l’arte al centro del suo modello culturale, del suo stile di vita e del suo messaggio da condurre oltre i suoi confini perché viva la forza creativa di nuovi spazi vitali, il cui tratto distintivo è l’accoglienza generosa per creare armonia.

La nazione italiana ama l’arte in quanto essa affonda le sue radici nei valori culturali legati all’armonia: è questo il messaggio più caloroso che il Festival è lieto di veicolare”.

La manifestazione musicale si svolgerà domenica 8 ottobre 2023 nell’Oceana Theater (ex Master Theater) di New York, un teatro con capacità di oltre milletrecento posti a sedere.

Dieci giovani artisti provenienti da tutto il mondo e, per questa edizione, uno degli artisti proverrà da Casa Sanremo Live Box, accedendo direttamente alla finalissima di New York grazie al partenariato creato tra Consorzio Gruppo Eventi – Casa Sanremo e Associazione Culturale Italiana di New York – NYCanta.

Si esibiranno in qualità di ospiti, oltre ad essere presenti nella giuria, deputata a valutare le esecuzioni canore, Iva Zanicchi, Michele Zarrillo, Clementino, Noemi ed il giovanissimo LDA.

A presiedere la giuria, accogliendo l’invito dell’Associazione Culturale di New York, sarà Claudio Cecchetto al quale sarà assegnato il premio “Mike Bongiorno Award” e che, per l’occasione, ha detto: “NYCanta Unico! Mondiale! Un talent show ‘Made in Italy’ dalla capitale delle capitali, da New York. Per i ragazzi in gara è già un successo partecipare”.

Presenterà il Festival Monica Marangoni, volto RAI, al suo quarto anno di conduzione del NYCanta.

Per l’appuntamento del NYCanta, dalla serie tv RAI Un Posto al Sole parteciperanno Nina Soldano e Riccardo Polizzy Carbonelli.

Il noto showman Sasà Salvaggio interverrà per coinvolgere e divertire il pubblico.

La band italo-americana MGM accompagnerà i momenti musicali del NYCanta all’Oceana Theater.

La finale nazionale italiana delle selezioni per partecipare al Festival NYCANTA si terranno domenica 17 settembre al Teatro Sarti di Faenza, con ingresso gratuito e donazione libera, si svolgerà davanti ad una giuria di esperti e titolati costituita per l’occasione, come anteprima MEI 2023 di Faenza, la quale si svolgerà poi proprio a Faenza dal 6 all’8 ottobre.

L’evento sarà realizzato in collaborazione con AudioCoop alla quale l’Associazione Culturale Italiana di New York ha già destinato una donazione in denaro per sostenere il comparto musicale gravemente colpito dalla recente alluvione. AudioCoop è un’associazione che si rivolge a discografici, editori, produttori, artisti, festival e videomakers italiani indipendenti, ovvero dediti all’autoproduzione, nata nel 2000 all’interno del MEI di Faenza. E’ attivata una raccolta fondi dedicata attraverso un IBAN per donare: IT93 L085 4223 7000 0000 0073 571 (intestatario AudioCoop – causale DONAZIONE REALTÀ MUSICALI ALLUVIONATE MAGGIO 2023). La raccolta fondi durerà fino al 30 settembre 2023 e, durante la finale italiana del NYCanta, domenica 17 settembre, saranno resi noti i risultati a quella data della raccolta fondi ed elencati alcuni dei tanti progetti destinatari degli stessi, tutto coordinato dall’Audiocoop.

Per la finale di Faenza si sta lavorando per la trasmissione in diretta dell’intero evento sia attraverso i canali social del NYCanta e dell’Audiocoop e MEI di Faenza oltre che un canale televisivo ed una emittente radiofonica: info saranno diffuse dopo verifiche tecniche per la trasmissione già avviate.

Per consultare il regolamento e ricevere informazioni ed aggiornamenti in maniera totalmente gratuita ci si può registrare nel sito www.nycanta.com

Per richieste di informazioni sulla proroga delle iscrizioni si può scrivere a iscrizioni@nycanta.com ed è a disposizione anche la linea diretta whatsapp +39 347 2256740

Ufficio Stampa NYCanta – ufficiostampa@nycanta.com

