Ucraina: Save the Children, il 42% di bambine, bambini e adolescenti non potrà frequentare la scuola a tempo pieno, per un milione le lezioni saranno solo a distanza a causa della guerra

Oltre il 40% di bambine, bambini e adolescenti ucraini non potrà tornare a scuola a tempo pieno all’apertura delle lezioni, oggi 1 settembre, e dovrà affidarsi all’apprendimento online o ibrido a causa della mancanza di rifugi antiatomici negli istituti scolastici e della minaccia di attacchi aerei. Questo l’allarme lanciato oggi Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro.

Con l’inizio del secondo anno scolastico in tempo di guerra, si prevede che il numero di bambine, bambini e adolescenti che frequenteranno le scuole in presenza aumenterà a 2,3 milioni rispetto agli 1,3 milioni dello scorso anno, ma, secondo le stime del Ministero dell’Istruzione ucraino, 1,7 milioni di minori – ovvero il 42% – avrà un accesso limitato all’insegnamento in presenza, e tra questi, un milione si affiderà esclusivamente alle lezioni a distanza[1].

Myroslav*, 12 anni, vive in un villaggio nella regione orientale di Kharkiv, a soli 70 km dalla linea del fronte nel Donbas. “Potrei diventare presto cieco perché uso tanto lo smartphone per seguire le lezioni. Da quanto tempo lo uso in questo modo, due o tre anni? Prima avevo voti migliori. A volte internet non funziona, c’è un ritardo e non riusciamo a sentire l’insegnante e non riesco a capire bene le informazioni, è un problema comune”, racconta Myroslav*, che frequenta la prima media, ma ha già trascorso metà della sua formazione lontano da casa, prima a causa della pandemia da Covid-19 e ora per via del conflitto. Myroslav* probabilmente inizierà un altro anno scolastico da casa perché la minaccia di bombardamenti è alta nella zona. Riguardo allo studio durante il primo anno di guerra, ha raccontato: “Avevamo attacchi con lanciarazzi appena fuori dal villaggio. Ogni cinque minuti c’era qualcosa che volava sopra di noi. Come si poteva studiare in quelle condizioni?”.

Solo gli istituti scolastici dotati di rifugi antiatomici in grado di ospitare tutti gli studenti e il personale durante gli allarmi aerei possono riaprire completamente. Secondo il Primo Ministro dell’Ucraina, solo tre scuole su quattro dispongono di questi rifugi protettivi[2]. Un totale di 4.000 rifugi devono ancora essere costruiti o ristrutturati nelle scuole di tutto il Paese, soprattutto nelle regioni di Kherson, Mykolaiv, Odesa, Kharkiv e Dnipro, dove la minaccia di attacchi aerei è più alta.

La scuola che Yevheniia*, 16 anni, frequenta a Dnipro ha un rifugio, ma può ospitare solo una parte degli studenti e degli insegnanti, costringendola a seguire le lezioni principalmente da casa. Sebbene i voti di Yevheniia* ne abbiano sofferto, è preoccupata soprattutto per le sue capacità sociali in vista dell’età adulta. Questo sarà il suo ultimo anno di scuola prima del diploma e dell’iscrizione all’università. “L’apprendimento online ha influenzato i miei rapporti con i compagni di classe. C’è meno comunicazione, quindi ho iniziato a sentirmi persa nella società. Non riesco a trovare le parole giuste o a esprimere la mia opinione su certi argomenti”, ha raccontato Yevheniia*.

Dall’escalation della guerra nel febbraio 2022, più di 360 istituti scolastici in Ucraina sono stati distrutti[3] e circa altri 3.400 danneggiati, la maggior parte dei quali nelle zone di frontiera.

“La scuola del nostro villaggio è stata colpita da missili. Dopo il crollo, ho dovuto studiare online, ma la nostra rete internet è pessima. Il 1° settembre voglio che la mia scuola apra”, ha detto Maryna*, 12 anni, che frequenta le lezioni dei gruppi di apprendimento mobile di Save the Children nella regione di Mykolaiv. I gruppi aiutano i bambini ad accedere ai materiali didattici, ai dispositivi di apprendimento digitale e al software nelle comunità più remote. Fino a 80.000 insegnanti e 200.000 bambini[4] provenienti da contesti svantaggiati in tutta l’Ucraina non dispongono di computer portatili o tablet per mantenere un accesso stabile alle lezioni online.

Anche nelle zone dell’Ucraina più lontane dai combattimenti attivi, è ancora pericoloso per i bambini frequentare la scuola, poiché la minaccia di attacchi missilistici rimane alta in tutto il Paese[5]. Gli allarmi per i raid aerei sono quotidiani e costringono i bambini a precipitarsi dalle aule ai rifugi sotterranei. “Nella nostra scuola è tutto pronto per l’apprendimento. Per quanto riguarda il rifugio, abbiamo il seminterrato. Alla fine dell’anno scolastico precedente ci sono stati degli scioperi e avevamo paura, ci sentivamo ansiosi e stanchi a causa del pericolo costante e delle forti esplosioni”, ha raccontato Nina*, otto anni, della regione di Kiev. “Siamo già in grado di distinguere dal suono se si tratta di un missile o di un drone in volo. Ma io vorrei un cielo tranquillo senza missili”, ha concluso.

“Bambine, bambini e adolescenti ucraini devono affrontare un altro anno di interruzione dell’istruzione. Sebbene ci siano stati alcuni miglioramenti rispetto all’anno scorso, milioni di bambini non hanno ancora accesso a un adeguato insegnamento in presenza”, ha dichiarato Sonia Khush, Direttore nazionale di Save the Children Ucraina. “Durante questi anni di guerra, ci sono migliaia di bambini che non hanno messo piede nelle aule o incontrato di persona i loro insegnanti e i loro compagni di classe. Andare a scuola è fondamentale non solo per la loro istruzione, ma anche per coltivare le abilità sociali. Le scuole dovrebbero essere luoghi sicuri e sereni in cui i bambini possano apprendere, sostenuti e protetti. Questi sono alcuni degli anni più cruciali della loro vita e qualsiasi interruzione dell’istruzione può avere gravi conseguenze a lungo termine fino all’età adulta. I bambini devono poter studiare senza paura e ansia per la loro sicurezza”.

Save the Children chiede di rispettare gli obblighi previsti dal diritto internazionale umanitario e dai diritti umani e di garantire che i civili e gli edifici civili, in particolare quelli utilizzati dai bambini come case, scuole e ospedali, siano protetti dagli attacchi.

In Ucraina, Save the Children aiuta a riabilitare scuole, asili e rifugi danneggiati e ha creato una rete di Centri di apprendimento digitale per aiutare i bambini ad accedere all’istruzione online. L’Organizzazione si occupa anche della formazione degli insegnanti, dello sviluppo di applicazioni offline per consentire ai bambini di leggere in qualsiasi momento e della distribuzione di kit educativi contenenti penne, matite da colorate, blocchi per appunti e materiale didattico.

Save the Children ha riabilitato sette scuole e 15 rifugi scolastici in tutta l’Ucraina e ha istituito 80 Centri di apprendimento digitale (DLC) per consentire ai bambini di avere un ambiente sicuro e l’accesso a dispositivi elettronici e software di apprendimento. Nella regione di Mykolaiv, in prima linea, l’Organizzazione ha creato un Centro di apprendimento digitale per gli insegnanti per fornire loro l’accesso a dispositivi elettronici ogni volta che ne hanno bisogno e tenere lezioni online che possano ospitare lezioni in presenza con alcuni studenti. L’Organizzazione gestisce anche gruppi di apprendimento mobili per portare l’istruzione ai bambini delle comunità remote gravemente colpite dalla guerra.

Save the Children, con la petizione “I bambini in guerra sono sotto attacco. Puniamo i crimini commessi contro di loro”, chiede al Governo italiano di ascoltare seriamente i bambini vittime di reati gravi nei processi legali, di ampliare la giurisdizione universale per consentire di perseguire i responsabili di gravi violazioni dei loro diritti in qualsiasi parte del mondo, di documentare i crimini contro i minori e stanziare risorse per rafforzare i meccanismi esistenti: https://www.savethechildren.it/petizionebambinisottoattacco

*I nomi sono stati cambiati per proteggere l’identità degli intervistati

