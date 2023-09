Antonio De Luca (M5S) “Schifani pensi agli interessi dei siciliani e non alle beghe della maggioranza. La luna di miele con gli elettori è già finita: lo dicono i sondaggi”

“In un momento difficile come questo per la Sicilia e per la nostra economia risulta particolarmente urticante leggere, al netto delle successive smentite di prammatica, delle frizioni tra i partiti della maggioranza che sostengono Schifani. Al presidente della Regione consiglieremmo di guardare più alle cose che interessano ai cittadini che alle dinamiche interne tra i partiti. E questo – continua De Luca – specie se si considera che il gradimento nei suoi confronti sta calando paurosamente, come testimonia il sondaggio fatto in questi giorni per affaritalaini,it, che lo vede in un tristissimo quintultimo posto nella classifica dei presidenti delle Regioni, mentre non siamo nemmeno alla fine del primo anno del suo mandato, quando, in teoria, dovrebbe essere ancora alto l’effetto luna di miele con gli elettori”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca.

“Dall’Ars – conclude De Luca – non è uscita una sola riforma degna di nota, mentre i flop del governo sul versante incendi, turismo, sanità e caro voli, solo per fare qualche esempio, sono sotto gli occhi di tutti. La Finanziaria si farà entro l’anno? Ci crediamo poco, ma ce lo auguriamo, potrebbe essere quantomeno l’occasione giusta per fare ritrovare a Schifani la strada per sala d’Ercole che ha smarrito da tempo”.

condividi su: