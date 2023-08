Forza Italia Giovani, Matteo Randazzo è il nuovo vicecoordinatore regionale, Grasso (FI): “Complimenti a un ragazzo motivato e competente. Saprà promuovere una politica più inclusiva e dinamica”

Messina, [18/08/2023] – Oggi è stata ufficializzata la nomina di Matteo Randazzo come nuovo vicecoordinatore regionale di Forza Italia Giovani.

“La nomina di Matteo Randazzo rappresenta un ulteriore passo avanti nella crescita e nello sviluppo del nostro Partito, dimostrando il nostro impegno costante nell’offrire spazi di responsabilità e leadership ai giovani talenti che condividono i valori e gli ideali di Forza Italia”. Lo afferma la deputata regionale di Forza Italia e coordinatrice del Partito per la provincia di Messina, on. Bernardette Grasso.

“Ho sempre creduto che il futuro della nostra terra passi da giovani capaci. Riconosco in Matteo un ragazzo motivato e appassionato, che insieme al gruppo di giovani di Forza Italia della provincia di Messina – con cui ho uno splendido rapporto di stima e reciproca collaborazione – ha sempre fatto squadra per il bene del territorio. Sono certa che offrirà il suo contributo per il raggiungimento degli obiettivi del partito – conclude la Parlamentare. La sua nomina riflette l’attenzione che Forza Italia dedica allo sviluppo delle competenze dei giovani e alla promozione di una politica più inclusiva e dinamica”.

“Sono orgoglioso per la fiducia che il partito ha riposto in me – chiosa il neo vicecoordinatore regionale, Matteo Randazzo. Un incarico di responsabilità, in cui avrò l’opportunità di portare avanti le idee e le aspirazioni della gioventù siciliana all’interno del partito, contribuendo alla promozione di politiche che affrontino le sfide e le criticità con cui i miei coetanei devono misurarsi quotidianamente”.

condividi su: