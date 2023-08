Caro voli, Savona (DC): “Basta con i disagi in Sicilia. È vergognoso applicare tariffe folli calcolate da un algoritmo”

Palermo, 08/08/2023: Il consigliere e componente del direttivo nazionale della Democrazia Cristiana, Alessio Savona, esprime la sua indignazione per il caro voli che affligge la Sicilia e si unisce all’appello del Segretario nazionale del Partito, Totò Cuffaro per chiedere al governo un intervento d’urgenza per garantire la continuità territoriale e il diritto alla mobilità dei siciliani.

“È vergognoso il trattamento che continua ad essere riservato a noi siciliani, costretti a pagare prezzi esorbitanti per viaggiare da e per la nostra Isola. Il caro voli è una piaga che dura da troppo tempo e che penalizza i cittadini, le imprese, il turismo e lo sviluppo economico della Sicilia. Non possiamo accettare che le compagnie aeree applichino tariffe dinamiche, basate su algoritmi e profilazioni che fanno lievitare i costi dei biglietti aerei in modo indiscriminato e ingiustificato, soprattutto in periodi di alta stagione o di emergenza nazionale. Si tratta di pratiche commerciali scorrette e lesive dei diritti dei consumatori, che vanno contrastate con determinazione”.

“Le misure adottate da Roma – continua il dirigente della Democrazia Cristiana – sono insufficienti e tardive. Sembra quasi che non ci sia interesse a risolvere il problema del caro voli in modo definitivo. Il limite del 200% è ancora troppo alto e non garantisce una reale tutela dei siciliani, che continuano a subire una discriminazione territoriale inaccettabile. Chiediamo al governo di abbassare ulteriormente il tetto massimo delle tariffe, di introdurre un sistema di controllo e sanzione delle compagnie aeree che violano le norme, di incentivare la concorrenza e la trasparenza nel settore, di potenziare le infrastrutture e i servizi aeroportuali in Sicilia. Solo così si potrà garantire una vera continuità territoriale e una mobilità equa e accessibile per tutti”.

Savona conclude ribadendo il suo impegno politico a favore della Sicilia e annunciando iniziative parlamentari per sollecitare il governo ad agire.

“La Democrazia Cristiana è da sempre vicina ai siciliani e alle loro istanze – conclude Savona. Non ci fermeremo fino a quando non avremo ottenuto giustizia per la nostra terra. Presenteremo interrogazioni per conto dei nostri referenti in Parlamento per chiedere quali azioni saranno intraprese per contrastare il caro voli in Sicilia. Non lasceremo soli i siciliani, che meritano rispetto e dignità”.

