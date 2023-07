AUTO, CAIATA (FD’I): IMPEGNO MINISTRO URSO ESEMPIO DI COERENZA

“L’impegno del Ministro Urso nei confronti di Melfi è un esempio di coerenza. L’accordo tra il MIMIT e Stellantis annunciato questa mattina è infatti l’ennesima riprova dell’impegno del governo Meloni nel rilanciare l’industria italiana”. Così dichiara in una nota l’On. Salvatore Caiata, Presidente dell’InCE.



“La notizia annunciata dall’AD Tavares questa mattina – prosegue il deputato di Fratelli d’Italia – in merito alla possibilità di produzione da parte dello stabilimento di Melfi di un quinto modello, oltre ai quattro già annunciati, è l’effetto di un’azione di Governo attenta non solo al tessuto industriale della nostra Nazione, ma anche a quello di una regione, come la Basilicata, che sta sempre di più conquistando la sua centralità, guardando nuove opportunità di sviluppo.Un risultato importante per la mia regione, la Basilicata, di cui Melfi rappresenta un’area fondamentale”.



“Non posso che fare il mio plauso al Ministro Urso che in nemmeno un anno di Governo continua ad raggiungere importanti risultati allo sviluppo industriale della nazione e dei suoi territori, come Melfi, che possono assistere a una nuova primavera industriale”- conclude infine il Segretario della Commissione Affari Esteri.

