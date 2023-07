MIGRANTI,CAIATA (FD’I): DI GIUSEPPE ESEMPIO DI CORAGGIO E LEGALITÀ

”Andrea Di Giuseppe, deputato di Fratelli D’Italia esempio di coraggio e di legalità grazie alla sua denuncia alla Guardia di Finanza in merito a un tentativo di corruzione stante alla base di un traffico internazionale di permessi di soggiorno di lavoro e turistici illeciti”. Così dichiara l’On. Salvatore Caiata, Presidente dell’Ince.

“Il gesto del collega Di Giuseppe è la testimonianza – prosegue il deputato di Fratelli D’Italia- di chi non si lascia piegare dinnanzi alle minacce e alle intimidazioni. Un esempio per tutti noi, un vanto per il mio Partito, che dimostra quanto sia importante avere sentinelle sempre pronte a difendere la propria Nazione”.

“Un piccolo grande passo verso lo smantellamento di un sistema incapace di dare una giusta politica sull’immigrazione alla nostra Nazione, ma su cui ora, grazie all’impegno del Governo Meloni potrà essere messa la parola fine ” – così conclude il Presidente del’INCE.