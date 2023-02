TERREMOTO IN SIRIA E TURCHIA : DOPO LA PRIMA VALUTAZIONE DEI BISOGNI, AZIONE CONTRO LA FAME STA ATTIVANDO INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI SISTEMI IDRICI E FORNENDO KIT PER L’IGIENE, COPERTE E AIUTI IN DENARO ALLE FAMIGLIE COLPITE

L’INTERVENTO SUL CAMPO – L’organizzazione umanitaria Azione contro la Fame ha già mobilitato le sue squadre di emergenza per valutare e rispondere ai bisogni iniziali delle vittime del terremoto in Siria e Turchia.

L’organizzazione umanitaria Azione contro la Fame ha già mobilitato le sue squadre di emergenza per valutare e rispondere ai bisogni iniziali delle vittime del terremoto in Siria e Turchia. LE PRIORITA’ – Da una prima valutazione nelle aree colpite è emersa come prioritaria la necessità di fornire kit per dormire (materassi e coperte), stufe, carburante e kit per l’igiene. Ugualmente individuati come prioritari il ripristino dei sistemi igienico-sanitari, il sostegno psicologico alle vittime e la fornitura di denaro alle famiglie colpite.

8 febbraio 2023 – Gli operatori di Azione contro la Fame in Siria e il team di emergenza dispiegato in Turchia per sostenere il partner locale dell’organizzazione, stanno intervenenedo nelle regioni colpite dal sisma. A 48 ore dal peggior terremoto del secolo, i bisogni umanitari continuano ad aumentare.

LA RISPOSTA IN SIRIA

“Le squadre di Azione contro la Fame ad Aleppo stanno conducendo una rapida valutazione dei bisogni, insieme ad altre agenzie, per identificare le priorità a cui fornire risposta. I rifugi temporanei identificati sono stati valutati insieme alla Mezzaluna Rossa Araba Siriana e le liste dei medicinali necessari sono state ricevute dalla Direzione sanitaria di Aleppo. Data l’esperienza di Azione contro la Fame nel ripristino dei sistemi idrici e igienico-sanitari nella zona, sono state valutate anche le esigenze idriche. C’è urgente bisogno di servizi di trasporto dell’acqua perchè la fornitura idrica ai quartieri colpiti è stata interrotta per non ostacolare le operazioni di soccorso”, spiega il direttore della missione di Azione contro la Fame in Siria, Dariusz Zietek.

Il capo della missione siriana ha spiegato che è necessaria una risposta umanitaria “su larga scala” per sostenere una popolazione estremamente vulnerabile che, dopo oltre un decennio di conflitti, sta vivendo una grave crisi economica e un clima di forte instabilità interna, ed era fortemente dipendente dagli aiuti umanitari per i bisogni essenziali, ancor prima del grave terremoto che l’ha colpita.

“Per aiutare le persone a far fronte alle conseguenze di questa emergenza, è necessario fornire acqua, cibo e alloggi salvavita. Organizzazioni come Azione contro la Fame, già presenti nelle aree colpite, sono nella posizione migliore per fornire questa assistenza grazie alla loro esperienza sul campo e alla loro capacità di rispondere rapidamente”, afferma Zietek.

LA RISPOSTA IN TURCHIA

In queste ore di frenetica ricerca dei sopravvissuti ai terremoti che hanno causato più di 5.000 morti in entrambi i Paesi, c’è anche preoccupazione per le condizioni dei suprestiti, che non possono tornare alle loro case, e che in migliaia dormono nei veicoli, e per la salute mentale delle famiglie delle vittime, dei soccorritori e degli operatori umanitari che stanno assistendo a questa catastrofe.

“La situazione è ancora insicura, c’è molta incertezza. La stragrande maggioranza delle persone dorme in auto, perché molte case hanno grosse crepe e finché gli edifici non saranno ispezionati, non è sicuro rientrare. Nella nostra casa non c’erano gas, elettricità e acqua potabile, ma oltre al soccorso di vario tipo, che è assolutamente necessario, servirebbe supporto psicologico. Anche per i soccorritori e gli operatori umanitari sarà difficile prestare aiuto, in assenza di supporto psicologico. Ci sono persone molto scosse da quello che è successo”, dice Daniel Martín, un operatore di Azione contro la Fame, direttore dell’organizzazione in Colombia, che si trovava a Gaziantep per motivi personali con la sua famiglia durante le scosse.

“Eravamo appena arrivati quella sera. Stavamo dormendo e ovviamente ci siamo alzati di corsa per prendere i bambini e metterci sotto il telaio di una porta. Il terremoto è durato circa un minuto, ma sembrava che non dovesse finire mai. La casa ondeggiava come una vela. Naturalmente non potevamo correre perché nevicava e dovevamo rivestire i bambini, prendere delle coperte… Siamo usciti e ci siamo riparati in una capanna di legno vicino alla casa, in modo che i bambini non si bagnassero. Al mattino, quando siamo riusciti a tornare a casa per prendere alcune cose per partire, si è verificato il secondo terremoto. Tutto sommato, siamo stati fortunati”, dice l’operatore di Azione contro la Fame.

Il team di emergenza di Azione contro la Fame si è subito mobilitato per avviare un’analisi preliminare dei bisogni in Turchia e per fornire supporto all’organizzazione esecutiva locale nel Paese.

Questa unità è composta, tra gli altri, da un coordinatore dell’emergenza, un logista, un coordinatore per l’acqua, i servizi igienici e sanitari e un coordinatore per la salute e la nutrizione, con l’obiettivo di gestire e coordinare la risposta logistica al terremoto, comprese le spedizioni d’emergenza di acqua, prodotti per l’igiene, oltre a rifugi, materiali nutrizionali e logistici, tra gli altri.

PER SOSTENERE LA RISPOSTA DI AZIONE CONTRO LA FAME ALL’EMERGENZA TERREMOTO:

Dona ora su bit.ly/emergenza_terremoto_Siria_Turchia

IBAN: IT98 W030 6909 6061 0000 0103 078 (causale: emergenza terremoto)

Conto Corrente Postale: 1021764194 (causale: emergenza terremoto)