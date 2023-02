Micciché “Giulio Cesare”. Forza Italia all’ARS “Non sa come cercare ribalta e scade nel ridicolo”

“In una seduta d’Aula dedicata ad affrontare e risolvere i problemi della Sicilia e in un importante clima di dialogo e costruttivo confronto fra tutte le parti politiche, l’unica nota stonata viene ancora una volta dall’on. Micciché che non sa più come cercare la ribalta e, purtroppo per lui, lo fa sempre più oltrepassando i limiti della volgarità, e scadendo nel ridicolo.”

Lo dichiarano congiuntamente i deputati regionali di Forza Italia all’ARS, commentando le parole dell’on.le Gianfranco Micciché, che intervenendo poco fa nel dibattito sulla finanziaria ha affermato di essere “come Giulio Cesare” mentre il Presidente della Regione sarebbe come “Bruto”.