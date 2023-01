Frana a Menfi, La Rocca Ruvolo: intervento di messa in sicurezza finanziato con fondi del Poc

“L’intervento per la messa in sicurezza del costone di Porto Palo a Menfi sarà finanziato con i fondi del Poc, immediatamente disponibili quando sarà pronto il progetto esecutivo. Ringrazio il presidente della Regione, Renato Schifani, e il commissario per il dissesto idrogeologico, Maurizio Croce per l’interessamento e per la sensibilità con cui stanno affrontando la vicenda della frana che sta provocando disagi nella località balneare premiata 26 volte con la Bandiera blu”. Lo scrive in una nota la deputata di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, dopo un confronto con il commissario di governo per il dissesto idrogeologico e un colloquio con il presidente della Regione.

Palermo, 18 gennaio 2023