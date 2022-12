Antonio De Luca (M5S): “Niente finanziaria, né esercizio provvisorio. La montagna Schifani partorisce il topolino della sola variazione di bilancio. Se il buongiorno si vede dal mattino…”

“Dovevano fare la finanziaria per tempo, non hanno portato a casa nemmeno l’esercizio provvisorio, come dire la montagna Schifani ha partorito il misero topolino dell’aggiustamento di bilancio e nulla più. Se il buongiorno si vede dal mattino, prepariamoci ad una legislatura di annunci seguiti dal nulla, probabilmente la specialità in casa dei governi di destra, come ci ha abituato Musumeci, che strombazzò ai quattro venti, a partire dalla campagna elettorale, la riforma sui rifiuti che non fece mai”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio de Luca.