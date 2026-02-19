Roma, 19 feb. — “Lo studio della Banca Centrale Europea conferma ciò che diciamo da sempre: il cambiamento climatico non è solo una questione ambientale, ma un rischio economico diretto. Eventi estremi e ormai inevitabili, danni infrastrutturali, ricostruzioni e minori entrate fiscali incidono sul costo del debito. Dopo i recenti tragici eventi meteorologici che hanno colpito l’Italia, come il ciclone Harry, il Governo non può continuare a voltarsi dall’altra parte. La prevenzione climatica non è opzionale, ma una priorità nazionale, anche economica. Ogni euro non investito oggi in sicurezza del territorio e mitigazione del rischio si moltiplicherà domani in costi emergenziali e nuovo debito. La sicurezza climatica è politica economica”.

Lo afferma il senatore Pietro Lorefice (M5S), Segretario di Presidenza del Senato.