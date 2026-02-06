Napoli e Salerno, realtà virtuale e laboratori digitali per avvicinare giovani alle discipline scientifiche

Dibattiti e proiezioni in cinque scuole della Campania coinvolte in “STEM-UP Scienza Tecnologia e Creatività”

progetto del Centro Turistico Giovanile TURMED sostenuto dal Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo insieme a CNR e Cooperativa ARIES

Napoli, 6 febbraio 2026 – Napoli e Salerno celebrano la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza istituita dall’UNESCO nel 2015 coinvolgendo i giovanissimi di cinque scuole insieme a docenti, esperti e al terzo settore. Diversi gli appuntamenti organizzati nell’ambito di “STEM-UP! Scienza, Tecnologia, Creatività”, progetto del Centro Turistico Giovanile TURMED sostenuto dal Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo, realizzato insieme al CNR e alla Cooperativa Aries, nato con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alle discipline scientifiche attraverso la realtà virtuale, laboratori e linguaggi digitali creativi.

Le iniziative nascono per ribadire quanto ancora oggi sia forte il divario di genere nelle cosiddette discipline STEM, ossia Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica. Le statistiche più recenti, incluse quelle dell’UNESCO e dei principali osservatori del lavoro, confermano che le donne rappresentano ancora meno di un terzo dei ricercatori e ricercatrici a livello mondiale. In settori specifici come l’intelligenza artificiale o l’ingegneria la percentuale scende spesso sotto il venticinque per cento. A ben vedere il fenomeno ha radici ancora più remote: difatti, le ragazze abbandonano il percorso scientifico già alle medie e alle superiori tra condizionamenti sociali e una percezione di “inadeguatezza” che spingono molte studentesse verso percorsi umanistici anche a parità di voti e capacità nelle materie scientifiche.

Se ne parlerà a Napoli nel corso del dibattito che intende valorizzare il contributo delle donne nella ricerca e di stimolare nelle studentesse e negli studenti maggiore consapevolezza, interesse e fiducia nei percorsi STEM. Appuntamento per mercoledì 11 febbraio 2026 in tre scuole della zona occidentale: Istituto Comprensivo Giovanni Falcone, Istituto Comprensivo Statale Ferdinando Russo e l’Istituto Comprensivo Statale 72° Palasciano che beneficiano delle attività del progetto “STEM-UP!” promosso da Centro Turistico Giovanile TURMED. A parlare alle platee di studentesse, studenti e docenti dei tre istituti del quartiere Pianura saranno i ricercatori e le ricercatrici del CNR insieme ad altri esperti. La sfida riguarderà altre due comunità scolastiche, l’Istituto Comprensivo Statale “Salvemini” di Battipaglia e l’Istituto omnicomprensivo Parmenide di Roccadaspide nel salernitano, anch’esse beneficiarie del progetto, negli appuntamenti del 10 e del 13 febbraio. Gli allievi e le allieve si prepareranno al dibattito e alla Giornata assistendo a scuola alla proiezione del film “Il diritto di contare” che racconta la vera storia della matematica Katherine Johnson, dell’ingegnera Dorothy Vaughn e dell’informatica Mary Jackson che nel 1961, durante il periodo della segregazione razziale, furono assunte alla NASA dovendo affrontare forti disuguaglianze e un ambiente particolarmente maschilista. Una storia di oltre sessant’anni fa ancora attuale tra discriminazioni e condizioni di forte divario per le donne.

Prosegue, dunque, il percorso di “STEM-UP! Scienza, Tecnologia, Creatività” che coinvolge i giovanissimi delle cinque scuole campane attraverso laboratori e attività tra supporto didattico, tecnologie immersive e attività STEM. Ai contenuti in realtà virtuale per il rafforzamento delle competenze di base si aggiungono i laboratori di web radio e video storytelling e le attività curate da ricercatori e ricercatrici del CNR basate su esperimenti pratici e learning by doing. Non mancano momenti di orientamento, sensibilizzazione e formazione rivolti a docenti a famiglie.