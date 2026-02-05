E ADESSO VANNACCI LAMBISCE O INONDA L’AGRIGENTO VALVASSINA?

(di Paolo Cilona)—Futuro Nazionale il neo partito fondato dâ Roberto Vannacci avrà il suo battesimo ad Agrigento per il rinnovo del Consiglio comunale. Secondo autorevoli voci si appalesa la probabilita’ di una lista che si richiama al generale Vannacci già comandante della Brigata Folgore. A farne parte probabilmente ex missini puri e duri ovvero radicali di destra ed anche qualche ex militare in quiescienza affascinato dal motto (Patria, famiglia, onore). Intanto come in una disputa a colpi di bisturi si confrontano due autorevoli medici chirurghi : l’uscente Franco Miccichè e il candidato sindaco Luparello. Il fronte, cosiddetto largo, continua a segnare il passo non riuscendo a trovare il nome del candidato sindaco. Sulla pagina del quotidiano “La Sicilia” a firma di Fabio Russello viene raccontata la vicenda di Agrigento capitale della cultura dove si evince a chiare lettere il flop dell’evento che prevedeva tre milioni di visitatori, mentre la città ha registrato un dato identico o peggiore di quello del 2024.

