Imprese: CNA Sicilia, ultimi giorni per candidarsi al Premio Cambiamenti, in palio 20.000 euro

La finale regionale si terrà il 27 marzo a Siracusa

Palermo, 23 gennaio 2026 – Mancano pochissimi giorni per partecipare alla nona edizione del Premio Cambiamenti – Nuove Rotte. Mappe, traiettorie e strategie per le imprese di oggi, la cui finale regionale si terrà a Siracusa il 27 marzo. La scadenza per presentare la propria candidatura è fissata per mercoledì 31 gennaio prossimo.

Il concorso, dedicato al pensiero innovativo delle nuove imprese italiane, rappresenta un’occasione imperdibile per far conoscere la propria idea, il proprio progetto e la propria visione imprenditoriale a livello nazionale.

Il percorso del Premio

Le imprese candidate parteciperanno alle selezioni territoriali in programma nel mese di febbraio. I progetti migliori accederanno poi alla Finale Regionale Siciliana, che quest’anno si terrà a Siracusa il 27 marzo.

Le imprese siciliane che si distingueranno avranno quindi l’onore e l’opportunità di rappresentare la regione alla Finale Nazionale di Roma, in calendario per il 22 e 23 aprile.

Il premio: più di un semplice riconoscimento economico

Per l’impresa che verrà eletta più innovativa in Sicilia, è previsto un primo premio di 20.000 euro. Ma il valore del riconoscimento va ben oltre l’aspetto economico: sono infatti inclusi servizi dedicati di consulenza e supporto e, soprattutto, l’ingresso nella community nazionale di Cambiamenti.

Questa community offre una piattaforma unica di confronto e networking con investitori, partner e realtà innovative da tutta Italia, diventando un volano fondamentale per la crescita e la visibilità dell’impresa.

Una chiamata al coraggio di innovare

“Con il Premio Cambiamenti, CNA guarda alle Nuove Rotte e premia chi ha il coraggio di tracciare strade diverse per il futuro dei territori, dell’economia e delle comunità”, dichiarano Filippo Scivoli e Piero Giglione, rispettivamente Presidente e Segretario di Cna Sicilia. “È un’iniziativa che non solo valorizza il talento imprenditoriale siciliano, ma lo connette a un sistema nazionale di opportunità”.

Come partecipare

Le imprese interessate possono candidarsi compilando l’apposito modulo online entro le ore 24:00 del 31 gennaio, collegandosi al sito https://premiocambiamenti.it/

Non perdere questa opportunità per portare la tua impresa verso nuove rotte.