AGRIGENTO: CONTROLLO DEL TERRITORIO INDISPENSABILE PER IMPRIMERE SERENITA’ E LEGALITA’ SUL TERRITORIO

La recente costante attività del controllo del territorio effettuata dagli uomini e dalle donne in servizio presso i cinque commissariati di Pubblica Sicurezza dislocati sul territorio stanno producendo risultati apprezzabili. L’U.P.G.S.P. di Agrigento, c.d. Sezione Volanti, diretta dalla Dr.ssa Francesca Roberto, è un vero e proprio crescendo di risultati, i colleghi impegnati di volante nel controllo del vastissimo territorio di competenza in un susseguirsi di risultati a beneficio dell’intera collettività, da operazioni effettuate contro la pesca di frodo, con il sequestro di ben 4000 ricci, devastanti per l’equilibrio naturale marino, al recentissimo arresto per detenzioni e spaccio di sostanze stupefacenti derivato dall’ottimo intuito dei colleghi che stavano operando. E tutto questo è stato possibile proprio perché le volanti effettuano il proprio compito e viene ben dislocato, con a bordo degli eccellenti colleghi.

DICHIARAZIONE DEL SEGRETARIO GEN. PROVINCIALE ALFONSO IMBRO’: i cittadini devono sapere gli sforzi che compiono i nostri colleghi per assicurare uno standard ottimale di sicurezza sul territorio agrigentino, la nostra organizzazione sindacale sta cercando in tutti modi di far comprendere che la provincia di Agrigento necessità di un immediato ripianamento di personale e un successivo graduale potenziamento, ed è per questa ragione che attraverso la nostra Segreteria Nazionale, stiamo spingendo affinché il Dipartimento e quindi il nostro Capo della Polizia Prefetto Vittorio Pisani, lo determini. Grazie all’impegno del nostro segretario generale nazionale Antonino ALLETTO, abbiamo acceso un faro sulle problematiche che investono i nostri presidi di Polizia, dalle specialità, Polfer , Postale e Stradale, ai cinque Commissariati di Pubblica Sicurezza, Canicattì Porto Empedocle, Sciacca, Licata e Palma di Montechiaro, nella speranza che le promesse forniteci, di un loro concreto potenziamento avvenga nell’imminente mese di Giugno, periodo ove sono già previsti le assegnazioni di nuovi agenti e i trasferimenti ministeriali del ruolo Agenti e Assistenti dislocati su tutto il territorio nazionale, la prima analisi potremmo già effettuarla non appena ci verrà consegnata dal dipartimento la mappatura organica che avverrà tra qualche giorno e che sarà oggetto della nostra valutazione. Nel frattempo siamo sempre in attesa che il Commissariato di P.S. di Lampedusa da enunciazione diventi realtà, un dato è certo l’iter burocratico sta proseguendo e noi lo stiamo seguendo passo dopo passo, una iniziativa promossa dal Ministro dell’Interno e quindi dal Governo, vedremo quando diventerà realtà.