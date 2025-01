Una giornata storica l’inaugurazione di oggi al Teatro Pirandello che proietta Agrigento all’attenzione nazionale ed internazionale per questo prestigioso titolo di Capitale Italiana della Cultura 2025, che terrà accese le luci sul nostro territorio con la viva speranza di ricadute positive a livello turistico, economico e di crescita sociale ed infrastrutturale.

“Una inaugurazione che rappresenta per Agrigento un momento di ripartenza ed una vetrina di apertura culturale, di accoglienza, di storia e di identità che dobbiamo sfruttare come moltiplicatore economico e di crescita. Le presenze del Presidente della Repubblica Mattarella e dei massimi vertici del governo nazionale e regionale, non siano solo formali ma costituiscano il segno della volontà concreta di impegno per l’avvio di una nuova stagione, in un periodo in cui la città, la provincia, la Sicilia, si trovano in grande sofferenza. Siamo la terra di Pirandello, di Sciascia, di Camilleri, di Leonardo Sciascia, Tomasi di Lampedusa e di tanti altri letterari e artisti, dei Templi e delle vestigia greche, del Mare Africano al centro del Mediterraneo e dell’accoglienza verso i migranti, ma non possiamo avere lo sguardo riaccolto solo al passato.

Dobbiamo guardare all’avvenire: la storia va avanti e non possiamo perdere tempo in polemiche sterili. Da parte mia come ho ribadito più volte, sono a disposizione nell’interesse del territorio a dare supporto perché questa occasione porti frutti copiosi. Per superare eventuali polemiche e difficoltà un rimedio sicuro è attuare il più ampio coinvolgimento, la maggiore inclusività possibile della comunità, di tutte le sue espressioni, perché tutti siano e si sentano artefici e compartecipi di questo momento straordinario di apertura e di rilancio verso un migliore futuro per questa terra. Agrigento simbolo di un nuovo Umanesimo, con il Tempio della Concordia è icona di Pace in tutto il mondo, crocevia e luogo di incontro delle diverse culture. Ed onorerà questo ruolo.”