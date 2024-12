Di Paola (M5S): “Via libera a referendum su Autonomia differenziata è bocciatura per il governo Meloni. Ultima pronuncia e poi saranno i cittadini a fermare questa follia. Noi siamo pronti”

“Il via libera dalla Cassazione al referendum abrogativo sull’Autonomia differenziata è un’ottima notizia per la Sicilia. Ora occorre l’ultimo passaggio alla Consulta e poi saranno i cittadini a cancellare questa follia del governo Meloni che avrebbe spaccato in due la nazione. Noi pronti all’azione”.

Lo afferma il coordinatore regionale per la Sicilia del M5S, Nuccio Di Paola.

“Già la Consulta – continua Di Paola – aveva praticamente fatto a pezzi la legge, a dimostrazione che la cosiddetta secessione dei ricchi non stava né in cielo né in terra e che avevamo ragione da vendere ad osteggiarla pesantemente. A differenza di quanto fatto dal governo Schifani che, non lo dimentichiamo, aveva dato il placet all’obbrobrio partorito da Calderoli in sede di conferenza Stato Regioni”.