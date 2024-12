On. Ida Carmina bene nomina neo Assessore Alessandro Curreri a Sciacca

On. Ida Carmina M5S: “La Nomina di Assessore per Alessandro Curreri a Sciacca è un giusto riconoscimento di anni e anni di impegno civico e politico nel M5S e per i cittadini”

Ida Carmina, deputata del M5S, esprime soddisfazione ed un sincero augurio di buon lavoro al neo Assessore di Sciacca Alessandro Curreri, consigliere comunale in carica per il M5S nella giunta Termine.

“Una bella notizia per la comunità saccense e per l’amministrazione in carica. Avere in giunta Alessandro Curreri, giovane brillante d determinato, attivista del movimento dalla prima ora, sempre impegnato e attento alle dinamiche della città termale con ed in prima linea per le risoluzioni delle criticità in corso.

Alessandro, che conosco da tempo è una espressione vera del territorio ed è un riferimento prezioso per me e per il M5S.

Siamo stati più volte fianco a fianco per Sciacca e siamo scesi in piazza con la gente per la sanità, la riapertura delle Terme, le difficoltà della marineria e dei tanti problemi che ancora rimangono insoluti e che necessitano interventi urgenti e l’impegno concreto è determinato di tutte le Istituzioni.

Io continuerò ad essere vicina all’amministrazione Termine e sono convinta che l’innesto dell’Assessore Curreri alla Cultura e Pubblica Istruzione darà una spinta maggiore a portare avanti il programma di governo della importante Città di Sciacca, specie durante l’anno di “Agrigento Capitale della Cultura 2025” che coinvolge anche il territorio della Provincia. Presto sarò io stessa nella città delle Terme per fare il punto della situazione con la consapevolezza che il nuovo Assessore sarà da subito fattivo e concreto nel proseguire il percorso verso la direzione dello sviluppo e dei risultati per l’intera comunità.”