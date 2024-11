“Il gruppo parlamentare del M5S all’Ars è vicino al sindaco di Termini Imerese. Maria Terranova, cui esprime piena e convinta solidarietà per gli insulti e le minacce ricevute in seguito all’esecuzione di alcune ordinanze di sfratto a danno di occupanti abusivi di alloggi.

“La battaglia per la legalità – dicono i parlamentari M5S – non permette di fare sconti a nessuno, anche al prezzo di ritorsioni, che, siamo sicuri, non impediranno a Maria di andare avanti come ha sempre fatto in questi anni”