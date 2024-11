Palermo: Chinnici (Pd Sicilia), attività educative siano adeguate all’età degli alunni

Palermo, 14 novembre 2024 – “Occorre prestare molta attenzione alla tipologia di attività educative extrascolastiche che riguardano i minori, in modo particolare quando sono rivolte ai bambini della scuola dell’infanzia”. Lo dice Valentina Chinnici, deputata del Partito democratico all’Assemblea Regionale Siciliana e presidente nazionale del Cidi (Centro di iniziativa democratica degli insegnanti), commentando l’iniziativa svolta ieri dall’unità cinofila della Polizia municipale presso il plesso Ferrara della scuola materna dell’i.c.s. Rita Borsellino di Palermo.

“È evidente – aggiunge – che si sia trattato di un errore di valutazione che non inficia la preziosa collaborazione maturata negli anni tra le scuole di Palermo e la Polizia municipale. L’uso di armi nelle scuole italiane non dovrebbe essere mai consentito. Nel curricolo di educazione civica bisogna puntare su messaggi positivi ed educativi, non di carattere repressivo né tantomeno improntati alla violenza. Se notoriamente noi insegnanti siamo chiamati a scegliere con cura film e spettacoli teatrali, in base all’età degli alunni, bisogna stare ancora più attenti con le simulazioni dal vivo, soprattutto se vengono inseriti in un curricolo di educazione civica”.