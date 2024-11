[Sicilia] Peronospera e crisi comparto agricolo. Pellegrino “Forza Italia e Governo regionale sempre a supporto del settore”

“Forza Italia e il Governo regionale confermano il loro sostegno concreto e continuo al comparto agricolo, oggi drammaticamente colpito dai cambiamenti climatici e dalla siccità,” ha dichiarato Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’ARS, intervenendo sull’emergenza peronospora e sulla crisi che attanaglia il settore.

Nel corso dell’assemblea svoltasi ieri a Marsala e nella quale è stato confermato che l’AGEA provvederà, entro l’anno, all’erogazione di 25 milioni di euro ai viticoltori siciliani danneggiati dalla peronospora, Pellegrino ha sottolineato che “questo importante risultato è stato possibile grazie alla sinergia tra Governo regionale e nazionale, uniti per rispondere alle richieste di un settore strategico.”

Il capogruppo azzurro all’ARS ha sottolineato come il Governo regionale, “come riconosciuto ed apprezzato anche ieri da tutte le organizzazioni di categoria e dai sindacati del settore, grazie al costante lavoro dell’assessore Dagnino e dell’assessore Barbagallo, ha mostrato una grande sensibilità ed attenzione ed una capacità di dialogo ed ascolto che stanno rendendo possibile adottare anche misure aggiuntive per sostenere gli agricoltori, come lo sgravio dei canoni irrigui e i contributi compensativi per la minore produzione.

Il Presidente Schifani e la sua squadra lavorano per garantire risorse adeguate, affrontare l’emergenza e pianificare interventi strutturali, sempre in stretta collaborazione con il Governo nazionale.”

“Siamo coscienti del fatto che si debba lavorare sia per affrontare l’emergenza sia nel lungo periodo – continua Pellegrino – visto il peggiorare delle condizioni climatiche complessive.

Per questo il Presidente Schifani ha un costante dialogo ed un costante lavoro sinergico con il Governo nazionale, affinché si possa intervenire sempre più in modo strutturale con piani di lungo respiro per salvaguardare uno dei settori strategici per l’economia e la società siciliane”.