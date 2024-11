Maltempo in Sicilia, Ternullo (FI): “Vicina ai territori coinvolti. La Protezione civili è al lavoro”

Roma, 11/11/2024: “Sono vicina a tutti i cittadini siciliani, in particolare a quelli della fascia orientale, colpiti da un nuovo intenso episodio di maltempo che sta creando preoccupazioni e disagi in tutta la Regione. In momenti come questi è fondamentale restare uniti e fare affidamento sulle nostre Istituzioni. La Protezione Civile e le autorità locali sono al lavoro senza sosta per monitorare la situazione e garantire la sicurezza di tutti. Con l’allerta rossa in vigore fino alle 24 di domani e le misure precauzionali già adottate, come la chiusura delle scuole e di altre strutture pubbliche nel catanese e nel siracusano, invito tutti alla massima prudenza e a seguire le indicazioni ufficiali”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo.

