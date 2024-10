“Progetto Gol, altro clamoroso flop del governo. Corsi fermi al palo ed ex percettori del reddito pure senza sostegno economico. Situazione indecente, il governo venga a riferire all’Ars. Chiederò immediatamente un’audizione dell’assessore alla Formazione per avere un resoconto dettagliato sui corsi di formazione che sono stati effettivamente avviati e sui tempi previsti per il loro completo avvio. I cittadini hanno bisogno di risposte”.

Lo afferma la deputata M5S all’Ars, Roberta Schillaci.

“Ci troviamo- continua Schillaci- di fronte ad una intollerabile situazione per gli ex percettori del reddito che non solo sono stati privati di quella misura, spesso vitale, smantellata dal governo Meloni, ma non possono usufruire anche del piccolo paracadute economico del supporto della Formazione e lavoro la cui erogazione è subordinata alla partenza dei corsi di formazione”.

“Questa situazione ‘ conclude Schillaci- è il risultato di una gestione non sinergica tra i vari assessorati che, come denuncio spesso, lavorano a compartimenti stagni con responsabilità suddivise in modo poco coordinato e processi amministrativi lenti e inefficienti”.

condividi su: