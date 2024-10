LAIKA E ARCIGAY ROMA DI NUOVO INSIEME PER CELEBRARE IL “COMING OUT DAY” CON IL PROGETTO ARTISTICO “OUT OF THE CLOSET”

Roma, 11 ottobre. Dopo il successo del murale dedicato a Michela Murgia, la street artist Laika torna a collaborare con Arcigay Roma in occasione del Coming Out Day – ricorrenza che si celebra internazionalmente ogni 11 ottobre –, realizzando nel quartiere San Paolo della capitale una nuova opera dal titolo Out Of the Closet.

Realizzato con il sostegno di Dr. MARTENS e il supporto del Municipio VIII di Roma Capitale, il murale ritrae una persona che spalanca le ante di un armadio lanciando un grido liberatorio. Ai lati, su un lungo arcobaleno, si legge in inglese: “c’è luce oltre l’armadio, ci vediamo fuori”. L’opera, infatti, fa riferimento all’espressione “Coming Out Of the Closet” (letteralmente: uscire fuori dall’armadio), ovvero il gesto di dichiarare pubblicamente la propria identità di genere e il proprio orientamento sessuale.

“Continuo la mia lotta artistica con Arcigay Roma, al fianco della comunità LGBTQIA+ in questo periodo così buio per i diritti civili”, dichiara Laika.

“La politica nel nostro paese sembra volerci riportare indietro nel tempo, accusandoci di propagandare la fantomatica ‘ideologia gender’. È assurdo sentirsi ancora discriminati per il proprio orientamento sessuale nel 2024 – prosegue l’artista –; Oggi voglio celebrare il Coming Out Day dedicando quest’opera ad ‘Alex’ (nome di fantasia), un ragazzo palermitano di 33 anni che si è tolto la vita perché non riusciva a sopportare il peso del giudizio di una società eteronormata”.

A farle eco le parole di Pietro Turano, vicepresidente di Arcigay Roma e curatore del progetto: “In un mondo in cui fin dalla nascita ci viene detto chi e come dobbiamo essere, il coming out rappresenta il simbolo dell’’auto-determinazione, un gesto di liberazione individuale e contemporaneamente collettiva che diventa politico, per ribaltare gli strumenti dell’oppressione”.

Proprio nelle settimane in cui il Governo italiano sta portando avanti la persecuzione verso le famiglie arcobaleno e approva la cosiddetta “risoluzione Sasso” – dal leghista Sasso contro i progetti di sensibilizzazione nelle scuole – Laika e Arcigay Roma tornano a collaborare a un nuovo progetto artistico per lanciare un appello di sostegno e lotta.

“Se decidete di fare questo passo, non abbiate paura. Ci troverete dall’altra parte”, concludono l’artista e Pietro Turano.

Il murale è stato realizzato via Efeso 19 e verrà inaugurato oggi alle 18.00 alla presenza dell’artista e di Arcigay Roma.