In questi giorni terribili in cui la minaccia di una guerra totale in Medio Oriente sembra essere sempre più vicina, la street artist Laika torna a far sentire la sua voce con un’opera da titolo “Seeds/Semi”, a sostegno della popolazione di Gaza, per un cessate il fuoco immediato su tutti i fronti.

L’opera, realizzata in collaborazione con Borgo Universo, è un banner lungo 5 metri calato da una piattaforma aerea nel comune di Aielli, dove l’artista è impegnata per realizzare un murales. C’è un’anguria insanguinata, dalla quale cadono semi che generano una bambina che sventola la bandiera della Palestina.

In mezzo ai disegni campeggi un’enorme scritta che cita il testo della canzone di Macklemore Hind’s Hall 2: “Possono seppellirci ma scopriranno che siamo semi”.

“Lo stato di Israele, nella figura di Benjamin Netanyahu porta avanti un’offensiva pericolosissima in Medio Oriente e sembra non volersi più fermare – ha dichiarato Laika –, contemporaneamente a Gaza, dove ha provocato la morte di più di 40.000 persone, molti dei quali donne e bambini, bombarda ed invade il Libano per neutralizzare Hezbollah. Lo fa violando il diritto internazionale e uccidendo chiunque si trovi sulla linea di tiro.

In questi giorni tesi, si è smesso di parlare di Gaza, di Palestina, come se la crisi umanitaria in corso debba essere dimenticata. Il nostro governo ha deciso di vietare manifestazioni Pro Palestina, come se scendere in piazza fosse un atto terroristico”, ha continuato l’artista.

“È necessario un cessate il fuoco immediato, non si può più aspettare!”, ha concluso Laika.