Palermo, 26 settembre 2024 – “Ha fatto bene l’Amministrazione comunale di Ficarazzi a tornare sui propri passi e annullare il concerto, in programma per domani, del cantante Gaetano Cordaro, autore di canzoni nei cui testi spesso si inneggia in modo esplicito e meno esplicito alla malavita ed alla criminalità organizzata. Tuttavia ci chiediamo come mai sulla locandina dell’evento ci siano anche i loghi degli Assessorati regionali all’Agricoltura, di quello alle Autonomie locali e dell’Assessorato allo Sport, turismo e spettacolo”. Lo dicono in una nota i deputati del Pd all’Assemblea regionale siciliana, Valentina Chinnici, vicepresidente della Commissione cultura, Antonello Cracolici, Giovanni Burtone e Fabio Venezia, rispettivamente presidente e componenti della Commissione antimafia.

“Gli Assessorati coinvolti – aggiungono – hanno fatto in sede di istruttoria i dovuti controlli? Cosa non ha funzionato? È evidente che la Regione Siciliana non può sponsorizzare spettacoli che promuovano la cultura dell’illegalità attraverso la concessione di patrocini gratuiti o addirittura onerosi. Ricordando che la Sicilia è la terra di tanti servitori dello Stato che hanno perso la vita per combattere la mafia e la criminalità ci auguriamo che sull’accaduto sia fatta massima chiarezza e che simili errori non si verifichino più”.