“La legge sul crack andava approvata oggi per dare un segnale forte alla società e per rispetto dei familiari di coloro che hanno avuto a che fare con questo terribile flagello e delle associazioni presenti in aula, a cui va parte del merito di questo ddl”.

Lo afferma la deputata Roberta Schillaci a nome del gruppo M5S all’Ars

“Nonostante siamo consapevoli della sensibilità sul tema del presidente della Regione, che ha capito la grande emergenza e l’importanza del problema, stanziando risorse di gran lunga superiori rispetto a quelle precedentemente in campo – dice Schillaci – non possiamo che rammaricarci del rinvio. In capigruppo le opposizioni hanno votato compatte per approvare oggi la legge mentre i gruppi di maggioranza hanno votato per rinviare a domani il voto finale”.

“Bisogna comunque fare presto. Dopo l’ok alla legge, con l’intergruppo di cui faccio parte presseremo per ottenere al più presto i relativi decreti attuativi”, conclude Schillaci.