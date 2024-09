Alunni disabili a casa per l’assenza degli assistenti igienico-personali. Schillaci (M5S Ars). “Assurdo, film già visto. Il governo venga in commissione”

“Mancano gli assistenti igienico personali e gli alunni disabili delle scuole della provincia metropolitana di Palermo che hanno bisogno di assistenza sono costretti a saltare le lezioni. È un film già visto e proprio per questo è tutto ancora più assurdo ed inaccettabile. Chiederò immediatamente la convocazione in quinta commissione all’Ars del governo e dei dirigenti del settore per fare il punto della situazione e cercare di trovare al più presto una via d’uscita a questa incresciosa situazione”

Lo afferma la deputata del M5S all’Ars Roberta Schillaci.

“Come spessissimo accade – dice la deputata – la macchina amministrativa regionale si inceppa all’avvio delle lezioni e a farne le spese sono gli alunni con disabilità e le loro famiglie, oltre a tanti professionisti costretti a rimanere a casa contro la propria volontà. Che le lezioni sarebbero riprese mi pare che fosse ampiamente risaputo, perché, quindi, ci si ritrova ad dovere affrontare questo problema? Attendiamo risposte dettagliate e, soprattutto, soluzioni”