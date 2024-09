Scuola: proposta istituzione del settore alberghiero e della ristorazione di alta qualità nella città di Lucca: un’Avanguardia educativa enogastronomica di qualità rispettosa del passato

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in considerazione del costante incremento di visitatori nella città di Lucca, degli eventi di carattere internazionale (Lucca Comics & Games; Lucca Summer Festival etc.) che trovano vasto consenso e ampia risonanza mediatica e di pubblico, e della raffinata offerta culturale nonché estetica rappresentata dai luoghi di Lucca, propone l’istituzione presso un istituto scolastico cittadino dell’indirizzo alberghiero e della ristorazione. Attualmente ricordiamo che già tale indirizzo esiste presso l’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorazione G. Marconi – Comune di Viareggio e presso Istituto Superiore di Istruzione Barga.

Il suggerimento in questione non è finalizzato ad alimentare competitività con le realtà educative già esistenti ma a intercettare segmenti ancora inespressi; la nostra idea è tesa a sviluppare un percorso specifico per Lucca che valorizzi la tradizione locale con contenuti innovativi che consentano ai giovani di poter acquisire gli strumenti necessari in funzione della competitività in ambito turistico e non.

Conoscere profondamente le materie prime, la storia dei piatti tipici lucchesi e dei prodotti locali di eccellenza consentirebbe ulteriori sviluppi al settore e nuove possibilità d’impiego / realizzazione in loco per le future generazioni.

Dar vita quindi a un’Avanguardia educativa enogastronomica di qualità rispettosa del passato costituirebbe un percorso culturale aggiuntivo da offrire al territorio e alle famiglie. Auspichiamo che le istituzioni pubbliche di riferimento prendano in considerazione la nostra proposta per arricchire ulteriormente la città di Lucca in termini di nuove prospettive e sfide culturali.