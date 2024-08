Testo e foto di Diego Romeo

Volgere lo sguardo ai templi di notte non capita spesso. Da alcune sere il tempio della Concordia è sotto i riflettori, avvolto dalle sciabolate delle fotoelettriche. La profanazione è allestita per il concerto del “Volo”, la cui parabola declinante ( basta scorrere le cronache degli ultimi spettacoli) raggiungerà il suo massimo proprio il 31 agosto e il primo settembre. Nelle foto pubblicate ingrandendo l’immagine scattata con un 400 mm si può scorgere come l’interno del tempio, vietatissimo a tutti è invaso dalle luci. Il collega Lorenzo Rosso riportava l’altro giorno sui social di aver visto luci fiammeggianti e multicolori avvolgere le colonne. Certo la scenografia sarà grandiosa quanto grandiosa è la comparsata delle maschere paganti 80 euro o addirittura invitate per appartenenza a non si sa bene quale ceto o a quali molteplici lobbiste complicità che il tiranno Terone avrebbe saputo “ saggiamente” punire. C’è da chiedersi però se stavolta le comparse di solito pagate abbiano invece pagato. E poi ci sarebbe da ridefinire il ruolo di queste comparse e fino a che punto poi la comparsata agostana (in mondovisione natalizia) abbia prodotto nuovi collaborazionisti, innocentemente entusiasti quanto i repubblichini di Salò. Una comparsata, questa nella valle dei templi, che è diventata una favola persino sul red carpet del festival di Venezia, come riportano le cronache, dove Caterina Balivo è stata apostrofata per il suo abito a maniche lunghe con una feroce battuta “Ma che vai al concerto natalizio del “Volo”? La regia pare sia regionale e mediasettina,niente cronisti e fotografi e del resto né sindaco né direttori di Parco né sovrintendenti hanno osato toccare palla (e come potrebbero opporsi ai loro superiori che abitano palazzo dei Normanni)? In tutto questo sfolgorio di luci che avvolgono il tempio della Concordia ci siamo accorti che il tempio di Giunone o di Athena se ne stava accucciato nell’oscurità della valle, quasi a vergognarsi di tanta profanazione. Ed ecco fotografato. Dati tecnici :400mm f8 e 10000 ISO.