Gaza: Save the Children, sconvolgente il livello di sofferenza umana. La drammatica testimonianza di un’infermiera pediatrica sull’impatto devastante della guerra sui bambini della Striscia

Becky Platt, infermiera in una clinica dell’Organizzazione, racconta che uno dei momenti più devastanti è stato dover trattare con semplici paracetamolo e ibuprofene il dolore dei bambini a cui erano stati amputati gli arti.

Becky Platt è un’infermiera pediatrica britannica del Royal London Hospital e docente di medicina d’urgenza pediatrica presso la Queen Mary University di Londra. È tornata di recente da un incarico in un ospedale da campo a Gaza per Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro, dove ha curato bambini gravemente feriti per oltre un mese. È stata anche premiata per il suo lavoro umanitario all’estero con una medaglia dell’Impero britannico nel 2021.

“Quando sono arrivata a Gaza per la prima volta, sono rimasta completamente sconvolta da ciò che ho visto. Pensavo di essere preparata perché avevo seguito le notizie e guardato le immagini. Ma niente ti prepara a ciò che significa davvero essere lì (a Gaza). C’erano edifici distrutti tutt’intorno a me e macerie ovunque. Molti bambini vagavano sopra le rovine, rovistando tra i cumuli di spazzatura, cercando qualcosa da mangiare. In questo momento è davvero difficile procurarsi qualsiasi cosa a Gaza” racconta Becky Platt.

“Una delle cose di cui avevamo davvero, davvero bisogno era un antidolorifico più forte per i bambini. Avevamo paracetamolo e ibuprofene che potresti prendere per il mal di testa, ma li abbiamo usati anche per trattare il dolore dei bambini a cui erano stati amputati gli arti. Penso che sia stato il momento più drammatico di tutti. Non è giusto. Non è giusto che ci siano bambini con ferite devastanti che non hanno accesso agli antidolorifici. Uno dei bambini che ho incontrato mentre ero lì era una ragazzina di 13 anni che si era rifugiata a casa di sua zia quando è stata bombardata. Ha perso diversi dei suoi fratelli e la gamba destra nell’esplosione. Alla fine, è riuscita ad emergere dalle macerie ed è stata portata all’ospedale di al-Shifa. Mentre era lì, anche l’ospedale è stato bombardato, quindi le ferite si sono infettate ed è stata trasferita all’ospedale da campo dove lavoravo. Era in preda all’agonia; non riusciva a guardare il suo moncherino o a toccarlo. Era semplicemente troppo angosciante per lei. A Gaza, ho visto molti bambini feriti dalle esplosioni delle bombe. Molti di loro avevano perso uno o più arti. Sembra di avere le mani legate quando non puoi fare ciò che potresti facilmente fare a casa o in un altro contesto. Una storia che mi ha dato speranza mentre ero lì è stata quella della prima bambina nata nell’ospedale da campo ostetrico, la chiameremo Lana. Era assolutamente meravigliosa e ha portato un’enorme gioia a tutto l’ospedale. È stata un grande incoraggiamento morale. Sapevamo che la clinica ostetrica era necessaria perché c’è una popolazione molto giovane a Gaza con numerose donne incinte” prosegue Becky Platt.

“L’impatto delle ferite che i bambini subiscono durante il conflitto è molto diverso e varia a seconda dei casi. Quindi, è davvero importante che le persone che si prendono cura di loro siano specialisti. Devono essere in grado di gestire la perdita di sangue e l’applicazione del laccio emostatico, ed essere in grado di eseguire la chirurgia traumatica di controllo dei danni, che è richiesto in quel contesto. Siamo passati davanti a rifugi dove le persone avevano costruito una specie di casa con pezzi di legno, forse pezzi di tessuto, un pezzo di tappeto o un telone per cercare di fornire una specie di riparo. Non esiste pavimento: le persone vivono sulla terra o sulla sabbia. I bambini non hanno un letto in cui dormire. La maggior parte di loro non ha una coperta per coprirsi e non hanno accesso a una fonte di nutrimento. Abbiamo visto persone mangiare cibo molto basilare in quantità molto limitata. I bambini non vanno a scuola da ottobre. Save the Children sta facendo molto per sostenere queste esigenze, ma c’è ancora molto da fare.” continua Becky Platt.

“Il disagio psicologico a cui ho assistito tra i bambini e i giovani non ha eguali. Hanno bisogno di un enorme supporto per la salute mentale. A questi bambini è stata completamente stravolta la vita che oggi è irriconoscibile rispetto a quella precedente. Ogni giorno senti le bombe cadere e il fuoco delle mitragliatrici. Spesso puoi sentirlo perché la terra trema, soprattutto la sera e durante la notte. Significa che le bombe si stanno avvicinando e quei momenti sono stati terrificanti. Ho lavorato in diversi altri contesti umanitari e di emergenza, sono stata anche in Ucraina, un’altra zona di conflitto. Ma Gaza è come nient’altro io abbia mai visto prima, sia in termini di esigenze sanitarie che in termini di contesto umanitario nel suo complesso. Vedere case e paesaggi completamente devastati e il livello altissimo di sofferenza e necessità umane è stato assolutamente sconvolgente. È molto facile essere sopraffatti dai numeri quando guardiamo le notizie o leggiamo cosa sta succedendo a Gaza. Bisogna però ricordare che ognuno di quei numeri è una persona, un bambino che è stato stravolto per sempre da ciò che è successo. Quindi bisogna moltiplicare quel bambino per migliaia. Questo è il lavoro che deve essere fatto.” conclude Becky Platt.