Bufarini Srl all’evento “Stati Generali: Dalle Esperienze Territoriali a una Strategia Nazionale”

(02-08-2024)

Bufarini Srl presente a “Stati Generali: Dalle Esperienze Territoriali a una Strategia Nazionale”, un evento di grande rilevanza dal 29, 30 e 31 luglio. Questo importante incontro rappresenta l’occasione per discutere temi cruciali come la sostenibilità, il recupero dei territori, la pianificazione futura, l’attuazione dei progetti PNRR con contestuale tutela ambientale, il rapporto tra ambiente e paesaggio, l’economia circolare e la bonifica ambientale. L’evento è promosso dalla Camera Forense Ambientale, costituita da avvocati e giuristi esperti in diritto ambientale, si dedica a promuovere e qualificare le competenze professionali nel settore ambientale, fornendo formazione tecnico-giuridica sia agli operatori pubblici che privati. Nell’ambito degli Stati Generali, sono previsti, nella giornata del 30 luglio, un intervento di Rossella Muscillo, Responsabile HSE e in seguito una visita tecnica presso i propri stabilimenti nel comune di Falconara. Questa visita rappresenta per i partecipanti un’opportunità di conoscere da vicino l’impegno e le iniziative di Bufarini Srl nel campo della sostenibilità e della tutela ambientale. L’intervento di Bufarini Srl offre una panoramica sulle migliori pratiche adottate dall’azienda per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, nonché sugli sviluppi futuri dei progetti di economia circolare e bonifica ambientale in cui l’azienda è coinvolta. “Partecipare a questo evento rappresenta per noi un’importante opportunità di confronto e condivisione delle nostre esperienze e strategie per un futuro più sostenibile,” ha dichiarato Giuliana Bufarini, Presidente di Bufarini Srl. “Siamo entusiasti di accogliere i partecipanti nella nostra sede e di mostrare loro il nostro impegno concreto per l’ambiente.” Bufarini Srl invita tutti i partecipanti e i media a prendere parte a questa significativa occasione di dialogo e di crescita collettiva, nella speranza di contribuire attivamente alla costruzione di una strategia nazionale condivisa per la sostenibilità e il recupero dei territori.