Programmazione europea PR FESR Sicilia 2021-2027: la sfida è progettare

Sergio Amato, consulente programmazione europea e agevolazioni imprese presenta la nuova guida. «Bisogna essere proattivi e scegliere quali opportunità costruire»

Perché inseguire bandi con affanno quando si può programmare con anticipo? È questa la filosofia alla base del libro “Guida agli Incentivi alle Imprese, PR FESR Sicilia 2021-2027” di Sergio Amato, consulente per la programmazione europea e agevolazioni imprese con importante esperienza nel settore. Più di una semplice guida, questo volume rappresenta una risorsa preziosa per le imprese siciliane, capace di fornire una visione strategica per sfruttare al meglio le opportunità offerte dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027, la cui attuazione in Sicilia, per le imprese, inizierà a settembre 2024.

Quali sono le aree di interesse dei bandi?

I settori interessati dal programma FESR sono innovazione, ricerca e sviluppo, investimenti industriali, efficienza energetica e sviluppo di energie rinnovabili e alternative. Gli incentivi sono destinati principalmente alle piccole e medie imprese, con alcune agevolazioni riservate anche alle grandi aziende.

Ogni area è descritta in dettaglio, con indicazioni sugli elementi chiave, i criteri di selezione e le risorse disponibili. Il libro fornisce una visione d’insieme di questo vasto programma di incentivi, seguita da concetti base per comprendere i bandi e il funzionamento degli stessi. Il manuale offre anche una serie di schede sintetiche per ciascuna azione prevista, che descrivono nel dettaglio le risorse destinate e le modalità di accesso, oltre ai criteri di selezione degli avvisi.

Tempistiche da Rispettare per i Bandi

Rispettare le tempistiche di attuazione del Programma Regionale FESR è fondamentale: il manuale di Sergio Amato sottolinea infatti l’importanza di iniziare per tempo la fase di progettazione e di monitorare costantemente i bandi e i cronoprogrammi associati.

L’Importanza della Progettualità

L’obiettivo principale della guida di Sergio Amato è ispirare le aziende a diventare protagoniste nella corsa ai bandi, anziché semplici partecipanti. Piuttosto che inseguire le opportunità, il testo invita le imprese a prendere in mano le redini della pianificazione e prepararsi con anticipo. Questa filosofia previene gli errori comuni e rende il processo di partecipazione ai bandi più fluido. Oltre a offrire una visione strategica, la guida fornisce consigli pratici per gestire i progetti finanziari, evitare gli scivoloni più comuni e adottare le migliori strategie per sfruttare al meglio i fondi europei.