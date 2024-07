“Unanimità al mio ordine del giorno che impegna il Governo nel primo provvedimento utile allo stanziamento di borse di studio per gli studenti meno abbienti, ma soprattutto meritevoli negli «Sport minori» e nei «Giochi della Gioventù»”- così dichiara il Presidente Caiata, Presidente della Central European Initiative.

“Un piccolo grande passo di civiltà – prosegue il deputato di Fratelli d’Italia – in conformità alla nostra Costituzione nel rispetto del diritto allo studio e al riconoscimento dell’importanza dello sport, unico settore davvero in grado di premiare il merito, perché il talento non si insegna ed è qualcosa che emerge senza essere viziato dall’appartenenza sociale.”

“Il Governo si è impegnato, forte anche del consenso parlamentare, a realizzare tali borse nel più breve tempo possibile, anche perché, oltre ad essere una misura di buon senso, quanto disposto nell’ordine del giorno mira soprattutto alle presenti e future generazioni e non può tirarsi indietro”- conclude l’On. Caiata, presidente della Central European Initiative.