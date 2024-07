Proposto Piano di Rientro a quote crescenti per il personale docente

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in considerazione della situazione di disagio economico in cui versano i docenti immessi in ruolo con la legge 107/2015, invita il MIM e il ministro prof Giuseppe Valditara a tenere in giusta considerazione un Piano di rientro a quote crescenti in modo da permettere, dopo dieci anni, il ricongiungimento con la propria famiglia e con il luogo di residenza degli insegnanti in questione. Ricordiamo che tale personale educativo è stato soggetto a mobilità forzata in città distanti più di mille chilometri dalla città di residenza.

In nessun settore è ammesso un sistema di trasferimento interprovinciale forzato senza alcuna indennità o sostegno al reddito. Il reddito di tali docenti è eroso dalle continue spese e dalla crescente inflazione che nell’arco del tempo non sono certo diminuite.

Il Piano di rientro a quote crescenti, non è certo un regalo, visto che i docenti in questione hanno ormai raggiunto nella media un’età ragguardevole e vivono disagi economici da tanti anni senza rivere la benché minima solidarietà da parte della amministrazione centrale. Unico conforto sono a volte gli elogi e la stima delle famiglie e dalla comunità educativa in cui operano, ma tutto ciò purtroppo non allevia la pesantezza di una condizione finanziaria e affettiva precaria.

È assai critica la situazione del personale della classe di concorso A046 – discipline giuridiche ed economiche che da anni è penalizzata nella Mobilità senza che vi sia alcuna elaborazione di un piano atto al miglioramento delle prospettive.

Il CNDDU pertanto invita il MIM e il ministro prof. Giuseppe Valditara a prendere in giusta considerazione un Piano di rientro a quote crescenti per l’a.s. 2024/2025 con l’intento di sanare un’annosa questione e rendere più agevole il reclutamento di nuovo personale.