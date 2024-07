Palermo 12 luglio 2024 – Il deputato regionale M5S Adriano Varrica ha depositato un emendamento alla manovra del Governo regionale per attivare nuove commesse, salvando la professionalità e il posto di lavoro delle oltre 400 persone coinvolte nella chiusura di Almaviva Contact a Palermo e Catania.

“Per anni – spiega Varrica – abbiamo assistito a rinvii e prese in giro istituzionali a scapito dei lavoratori siciliani di Almaviva. Questa potrebbe essere l’ultima occasione per il Governo regionale di fare qualcosa di risolutivo dopo l’inerzia di anni davanti alla strafottenza del Governo Meloni. Da tempo i sindacati hanno messo sul tavolo una serie di proposte per valorizzare le professionalità esistenti nel bacino Almaviva Contact e l’emendamento serve a richiamare l’Assemblea Regionale e il Governo Schifani alle rispettive responsabilità davanti a questi lavoratori che, va ricordato, hanno perso il diritto alla clausola sociale per aver servito il Paese durante l’emergenza Covid. Speriamo sia giunto il tempo delle soluzioni” – conclude il deputato ARS.