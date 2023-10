Venduti ai minori. Presentazione dello studio del MOIGE sull’accesso dei minori a prodotti per loro vietati

Alcol, tabacco, cannabis, giochi d’azzardo, videogiochi 18+, merce contraffatta e pornografia sono tutti prodotti vietati o inadatti per i minorenni. Eppure, giovani e giovanissimi spesso riescono ad avervi accesso senza troppi problemi. Basta pensare che circa il 57% dei minori ha bevuto alcolici almeno una volta, e il 30% ha fumato almeno una sigaretta.

I ragazzi sanno che si tratta di cose a loro vietate? Come se le procurano? Chi le vende controlla il documento di identità? Queste situazioni vengono segnalate? In quanti, invece, rispettano le regole?

A queste domande e a molte altre risponde lo studio “Venduti ai Minori”, promosso dal MOIGE – Movimento Italiano Genitori, in collaborazione con l’Istituto Piepoli, che analizza l’accesso ai minori di prodotti vietati o inadatti.

I dati verranno presentati in un convegno martedì 17 ottobre, dalle 9:30 alle 12:30, che si terrà presso la Sala Zuccari del Senato della Repubblica, in Via della Dogana Vecchia, 29, Roma.

Prenderanno parte all’evento: Maurizio Gasparri, Vice presidente del Senato della Repubblica; Livio Gigliuto, Presidente esecutivo Istituto Piepoli; Eugenia Roccella, Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità; Maria Teresa Bellucci*, Vice ministro del lavoro e delle politiche sociali; Michela Vittoria Brambilla*, Presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza; Sandra Savino, Sottosegretario, MEF – Ministero dell’Economia e delle Finanze; Gianni Letta, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio; Gianfrancesco Romeo*, direttore presso Ministero delle Imprese e del Made in Italy; Stefano Locatelli*, Vicepresidente di ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani; Laura Aria, Commissario AGCOM; Giorgio Stefano Manzi, Colonnello dell’Arma dei Carabinieri; Mario Antonelli, Presidente Federazione Italiana Tabaccai – FIT; Maria Luisa Cesaro, Responsabile degli affari regolatori – Vodafone Italy; Emanuele Scafato, Direttore Osservatorio Nazionale Alcol, Centro OMS Ricerca Alcol, ISS; Giancarlo Banchieri, Presidente Fiepet Confesercenti; Domenico Distante, Direttore Sapar Associazione nazionale gestori gioco di stato; Antonio Affinita, Direttore generale Moige. Modera Raffaele Barberio, Direttore di Key4biz.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su webtv.senato.it

