Stellantis, Spera (Ugl):”E’ essenziale ora sostenere le famiglie”

“E’ essenziale ora sostenere le famiglie, serve un intervento forte per il taglio del cuneo fiscale passando anche per la detassazione della tredicesima mensilità e sui premi aziendali, se si riuscissero a fare interventi importanti su questi tre ambiti vorrebbe dire fare un grosso passo avanti, resta fondamentale però creare una politica industriale per incentivare le imprese a rimanere sul territorio”.

Così il Segretario Nazionale dell’Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, a margine del quinto congresso nazionale Ugl Metalmeccanici in svolgimento a Montesilvano (Pescara).

“A breve incontreremo Urso e Stellantis per definire tutti gli aspetti che compongono il puzzle. In Basilicata c’è un insediamento industriale importante e credo che da qui a pochi giorni ci sarà un incontro in cui i vertici di Stellantis – ha aggiunto – potrebbero già iniziare a fare ragionamenti ufficiali per ciò che potrebbe essere il futuro dello stabilimento lucano”. Per Spera “la Basilicata ha tutte le carte in regola per rilanciare il tessuto industriale dell’automotive”.

