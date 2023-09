ALS MCL SICILIA: “L’IMMIGRAZIONE VA REGOLATA, MA LA REGOLA DEVE ESSERE SENSATA!” E LANCIA UNA PETIZIONE PER SENSIBILIZZARE IL PARLAMENTO NAZIONALE ED INVITARLO A RIVEDERE LA NORMA CHE PONE DIVIETO ALLA CONVERSIONE PER MOTIVI DI LAVORO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SPECIALE  

PALERMO. Il sistema economico italiano ha un costante bisogno di manodopera, tanto che il Governo nazionale ha aumentato le quote di ingresso dei lavoratori stranieri previste dal ‘Decreto Flussi’. Tuttavia, con l’entrata in vigore del cosiddetto ‘Decreto Cutro’, l’Esecutivo, in piena contraddizione, sta eliminando e spingendo verso il rischio di clandestinità un’importante categoria di migranti, i titolari di protezione speciale, che già rappresentano una potenziale risorsa occupazionale per l’economia italiana. La nuova norma impone il divieto di convertire i permessi di soggiorno per motivi di lavoro dei titolari di protezione speciale, già notevolmente ridimensionati. Si fa eccezione solo per quelli attuali, in corso di validità, ai quali viene riconosciuta per l’ultima volta la possibilità di conversione. Per sensibilizzare il parlamento nazionale ed invitarlo a rivedere questa norma, che impedisce la conversione per motivi di lavoro dei permessi di soggiorno per protezione speciale, lanciamo una petizione online. A tal proposito l’ALS MCL Sicilia invita a firmare una petizione su: https://www.change.org/p/revisione-del-decreto-cutro-e-la-tutela-dei-diritti-dei-titolari-di-protezione-speciale

L’ALS MCL Sicilia si rivolge , inoltre, a tutti coloro i quali sono titolari di un permesso di soggiorno “protezione speciale” sottolineando che essendo “l’ultima occasione per la conversione del tuo permesso per motivi di lavoro!”, informa che “i consulenti del nostro sportello sono a disposizione, previa prenotazione di appuntamento, per orientarti e supportarti nella pratica di conversione alla luce delle novità introdotte dal cosiddetto ‘Decreto Cutro’, convertito in L. 50/2023. E per prenotare la tua consulenza chiama al 0933 981371 oppure scrivi al info@alsmclsicilia.it “.

A tal proposito il presidente di ALS MCL Sicilia, Paolo Ragusa, dichiara: “Bisogna andare oltre l’emergenza nella gestione del fenomeno migratorio. In queste ore, in cui si discute dell’inasprimento di alcune norme sull’immigrazione, noi chiediamo di aggiustare una stortura del cosiddetto ‘Decreto Cutro’ che penalizza una categoria di migranti – quella dei titolari di permesso per protezione speciale – ad oggi regolarmente soggiornati sul territorio nazionale. Sosteniamo attraverso il lavoro la buona integrazione ed aiutiamo sia la società che l’economia italiana.”

L’Associazione Lavoratori Stranieri – Movimento Cristiano Lavoratori di Sicilia fa sapere, inoltre, che presso le proprie sedi territoriali ALS-MCL Sicilia e i Circoli MCL si possono ricevere informazioni e assistenza per presentare le domande.

Per contatti telefonare allo 0933.981371 o al 366.7062610 oppure scrivere una e-mail a: info@alsmclsicilia.it

