Siglato il Protocollo di Intesa tra MOIGE e l’Arma dei Carabinieri per promuovere la cultura della legalità e della responsabilità

Il Comandante Generale dell’Arma, Gen. C.A. Teo Luzi e il Presidente del Movimento Italiano Genitori –MOIGE, Dott.ssa Maria Rita Munizzi, hanno siglato un Protocollo di Intesa per la collaborazione tra il MOIGE – Movimento Italiano Genitori e l’Arma dei Carabinieri, per collaborare nella realizzazione di progetti volti alla promozione della cultura della legalità e della responsabilità.

Nello specifico, verranno proposti percorsi formativi, dibattiti, mostre e altre forme di comunicazione, pensati per coinvolgere attivamente bambini, ragazzi e le loro famiglie. Queste iniziative saranno incentrate su temi legati alla tutela dell’ambiente, della salute e del patrimonio culturale, cercando di promuovere anche concetti importanti, come l’inclusività e il rispetto verso il prossimo.

Le attività avranno luogo presso scuole di ogni ordine e grado in diverse città italiane, cercando di dare la massima diffusione ai progetti, che vantano un enorme valore sociale non solo per i soggetti coinvolti, ma per tutti i cittadini.

Diffondere una maggiore e migliore cultura della legalità e della sicurezza consente, infatti, di ottenere benefici in ogni ambito della società, poiché ogni persona che si vede coinvolta in queste iniziative, diventa essa stessa ambasciatrice di quanto si è interiorizzato. Valorizzare e rafforzare la cooperazione tra istituzioni pubbliche, attori privati, scuole e famiglie è sicuramente il modo migliore per massimizzare i benefici di progetti come questi.

