FINALMENTE!!!! IL SINALP PLAUDE AL GOVERNO MELONI CHE APPROVA LA STABILIZZAZIONE DEGLI ASU

Il Governo Meloni nel Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2023 ha approvato il Decreto PA bis.

Questo decreto diventa lo spartiacque tra la vecchia e la nuova politica.

Con questo Decreto si semplifica il sistema burocratico amministrativo italiano, riconoscendo finalmente l’importante ruolo svolto nella Pubblica Amministrazione e negli Enti Locali dei lavoratori precari, non riconosciuti tali da ormai circa 30 anni, ma che da circa 30 anni in Sicilia reggono gli Enti Locali efficienti.

Da tempo il Sinalp chiedeva al Ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone di sbloccare l’impugnativa dell’ormai famoso articolo 36 della Legge Regionale Siciliana N.9 del 15/04/2021, approvato dal Governo Musumeci.

Come Sinalp abbiamo più volte incontrato gli esponenti politici che potevano rimettere in gioco questo articolo 36 che dava per la prima volta giustizia a 4.570 lavoratori trattati come schiavi e senza alcun diritto da parte della Pubblica Amministrazione.

La Regione Siciliana, in attesa che il Governo Nazionale desse le giuste indicazioni per dare dignità ai lavoratori ASU, aveva approvato a loro favore l’integrazione oraria, che permette l’aumento del numero delle ore di lavoro settimanali fino al raggiungimento del tempo pieno.

Grazie a questa integrazione oraria i Comuni hanno presentato i loro progetti consentendo agli ASU di raggiungere uno stipendio “quasi dignitoso” sempre in attesa che il governo Nazionale intervenisse a loro favore.

Finalmente oggi con questo Decreto il Governo Meloni ha ridato dignità ai precari presenti in Sicilia e non solo.

Adesso bisogna lavorare affinchè la regione Siciliana possa confermare la copertura economica per la loro stabilizzazione aiutando i Comuni che risultano essere gli enti utilizzatori di questi precari.

Il Sinalp invita tutti i lavoratori ASU a contattare la Segreteria Regionale di Palermo affinchè con i Sindaci e le amministrazioni comunali si possa iniziare a programmare il nuovo percorso di stabilizzazione.

Il Sinalp ringrazia il Governo Meloni ed i deputati, nazionali e regionali, che hanno creduto fin dall’inizio al sacrosanto diritto della stabilizzazione degli ASU mantenendo la promessa fattaci in campagna elettorale che entro il primo anno di governo avrebbero risolto questa vergognosa piaga della nostra società che si definisce “civile”.