Agrigento – Doghe e giovani: Chiesa e Carabinieri si mobilitano per una campagna di sensibilizzazione

Su iniziativa dell’Ufficio Diocesano di Pastorale Sociale, del Consiglio Pastorale della città di Agrigento e del Comando Provinciale dei Carabinieri giovedì 23 marzo alle ore 16.30 presso la sala convegni della Parrocchia Nuova Sacro Cuore di Gesù di Agrigento si terrà un incontro sulla diffusione delle droghe tra i giovani del nostro territorio.

All’incontro porterà il saluto il comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento Col. Vittorio Stingo , interverranno il tenente Pasquale Rutigliani e don Mario – direttore dell’Ufficio di Pastorale Sociale.

“Come ci viene consegnato dalle cronache di ogni giorno e dal successo delle operazioni delle forze dell’ordine per contrastare il fenomeno – sottolinea don Mario Sorce – l’uso delle diverse droghe tra i giovani e i giovanissimi è ormai una vera emergenza con conseguenze pesantissime sulla salute dei consumatori sugli equilibri familiari e sulla civile convivenza delle comunità. In questa direzione Chiesa e Carabinieri si mobilitano per una campagna di sensibilizzazione che possa lavorare sul terreno della prevenzione coinvolgendo il tessuto sociale e religioso al fine di coinvolgere in questo percorso famiglie e scuola quali primarie agenzie educative”.