Sabato 4 febbraio, ore 12,00, Sara Favarò a “Casa Memoria” di Cinisi

La scrittrice Sara Favarò, nominata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, sarà a Cinisi, alla “Casa Memoria” dedicata a Peppino Impastato in Corso Umberto I n. 220, sabato alle ore 12. L’artista reciterà il suo testo “Il pianto di due madri”, scritto subito dopo l’assassinio del giovane giornalista e politico che, con coraggio, lottava contro la mafia, denunciando fatti e nomi e che il 9 maggio 1978 venne ritrovato nella vicina linea della ferrovia a brandelli.

L’incontro è previsto nell’ambito della cerimonia Inner Wheel “Contatto Club Terrae Sinus & Club Palermo Igea”, il primo presieduto da Tina Thomsen e il secondo da Francesca Coglitore Manno, in presenza della Governatrice Lucia Di Paola Guzzardi, Distretto 211 I. W. Italia. Durante la giornata le socie Inner Wheel e la Cavaliera della Repubblica Sara Favarò si incontreranno con il Sindaco di Cinisi, avv. Gianni Palazzolo e faranno visita al Santuario di Santa Maria di Gesù Santocanale, fondato dalla suora di Palermo che, il 15 maggio dello scorso anno, è stata proclamata Santa da Papa Francesco.