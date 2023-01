Lotto, in Sicilia un colpo da oltre 21mila euro

Il Lotto premia la Sicilia: come riporta Agipronews, un giocatore di Siracusa ha vinto 21.660 euro con 6 ambi, 4 terni e una quaterna abbinate all’opzione Lottopiù. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 59,8 milioni dall’inizio dell’anno.